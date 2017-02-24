Особистість з роками змінюється

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Немає сумнівів у тому, що з часом під тиском обставин і оточення всі ми змінюємося: набуваємо нові звички і захоплення, але навряд чи хтось із нас може сказати, що наша особистість, скажімо, десятиліття тому і зараз — це абсолютно різні люди. І як заявляє видання Medical Xpress, дослідники з Единбурзького університету вирішили перевірити, що ж відбувається з нашою особистістю з плином часу. І це дослідження тривало понад 60 років!



Стартувало настільки масштабне дослідження в 1950 році в Шотландії, і в ньому взяло участь 1208 14-річних підлітків. Кожному учаснику експерименту був виданий опитувальник, в ході якого було визначено 6 основних типів особистісних характеристик. Крім того, подібним чином було запропоновано дати оцінку і вчителям цих дітей.

Через 63 роки вчені з Единбурзького університету зв’язалися з 653 людьми з цієї групи, з яких лише 174 погодилися. Учасники досвіду заповнили ті ж форми ще раз, а замість вчителів оцінку «з боку» давали близькі родичі.

Результати експерименту були вкрай дивні для вчених. Порівнюючи отримані дані анкет одних і тих же людей між собою, фахівці не знайшли в них нічого спільного, як ніби їх заповнювали різні люди. Причому назвати це випадковістю було б неправильно, так як у всьому цьому простежувалася певна закономірність. Приміром, емоційно стабільні в дитинстві люди, про що говорили і дані тесту, і дані «стороннього спостерігача», через 63 роки показували дані про емоційну нестійкість, що підтверджували близькі родичі. Причому самі учасники експерименту не вважали, що змінилися за ці роки.

Як припускають дослідники, сталося це від того, що всі зміни, які з нами відбуваються, впливають на нас поступово, з часом, накопичуючись, і якщо проходити цей тест кожен рік, то між умовним «роком 1» і «роком 2» будуть мінімальні незначні відмінності, як і між «роком 59» і «роком 60». Але от якщо взяти і порівняти перший і останній результат, мінімальні незначні відмінності можуть, накопичившись, дати кардинально протилежні дані.