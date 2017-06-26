Открытие игрового портала vulkan-vip.online: ассортимент, условия, лучшие слоты

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Не так давно открылось новое казино vulkan-vip.online — это франшиза некогда легендарного бренда, который после принятых в 2009 году законов по запрету азартных игр, мигрировал в виртуальную реальность. Сегодня игроки на многочисленных серверах получают ряд преференций в виде бесплатной игры без регистрации и бонусов.

Портал интегрирован с популярными социальными сервисами в виде

«ВК» и Facebook. Теперь игрок может делиться ощущениями от игры в режиме реального времени со своими друзьями и подписчиками.

На портале представлены игры от таких производителей, как:

«Новоматик»,

«НетЕнт»,

«Игрософт»,

Playtech и многие другие.

Все гейминаторы разбиты по разделам в зависимости от того, кто является их производителем. Это позволяет в один щелчок найти гейминаторы любимого бренда.

На сайте доступна игра с настоящими ставками. Правда, для этого нужно пройти регистрацию. К счастью, процесс не занимает много времени из-за возможности использовать аккаунт из социальной сети.

Портал тесно сотрудничает с платёжной системой «Биткоин». Поэтому никаких проблем по вводу и выводу денег быть не должно. Такой шаг администрации легко понять. С каждым годом биткоины как валюта набирают всё большую популярность. Уже сейчас ими можно рассчитываться во многих кафе Амстердама и других мегаполисов.

Пятёрка слотов, в которые обязательно нужно сыграть

На vulkan-vip.online/kazino-vulkan-24-igrovye-avtomaty-dostupny-v-lyuboj-moment/ вы можете найти сотни слотов, с различным геймплеем и уникальным сюжетом. Неудивительно, что поначалу среди всего этого разнообразия можно легко потеряться. Поэтому вашему вниманию мы представляем Топ-5 слотов, по мнению нашей редакции.

Пятое место занимает гейминатор Attila — это путешествие на 2500 лет назад, когда всё Средиземноморье в ужасе шептало имя этого великого завоевателя. Игра имеет неплохую анимацию и эпичную музыку, которая создаёт атмосферу. В наличии вайлд и скаттер.

Четвёртое место — ещё одна классика от «Новоматик» — гейминатор Book Of Ra Deluxe. Представьте, что вы исследователь в древней пирамиде, который пробирается среди древних развалин, чтобы достичь своей цели. Здесь также есть вайлд и скаттер. Правда, анимация как таковая отсутствует.

Третье место Scarface — это гейминатор по мотивам одноимённого фильма. Любимые актёры и сцены оживают на барабанах слота, позволяя вновь окунуться в криминальный мир Майами и пройти весь путь вместе с Тони Монтана. Отдельного восхищения заслуживает бонусный уровень, представленный в виде мини-игры. Где вам предстоит расстреливать и подрывать наступающих на вас мафиози.

Второе место за Gonzo’s Quest, который удивляет необычной игровой механикой, красивой анимацией и харизматичным персонажем по имени Гонзо. Первое место за обновлённой классикой Crazy Monkey 2. Вновь та самая безумная мартышка будет дёргать за канаты в бонусном уровне, надеясь, что на неё упадут бананы, а не кувалда. В автомате перед игроком предстают полюбившиеся персонажи, но уже в обновлённом дизайне.