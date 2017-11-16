Отриманий унікальний 100-мегапіксельний знімок Місяця (фото)

Скільки разів ви задивлялися на Місяць, намагаючись розглянути кожен кратер? Більшість думає, що це неможливо без потужного телескопа або безпосередньої подорожі до супутника, проте технології доводять зворотне.

Майстер по обробці зображень у NASA Шон Дорані об’єднав знімки, отримані орбітальним апаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, створивши щось неймовірне — 100-мегапіксельну фотографію Місяця, яку опублікував на своїй «космічній» сторінці у Flickr.



Одне зображення LRO WAC має дозвіл на 100 метрів на піксель і охоплює близько 60 км поверхні Місяця. Знімки були зроблені з вертикального ракурсу, тому, щоб отримати форму місячної кулі, Дорану потрібно було нанести їх на сферу з використанням даних висотоміра. В результаті у нього вийшло зображення, збільшивши масштаб якого, можна спостерігати все багатство деталізації місячного рельєфу.