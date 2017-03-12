Озеро в Австралії забарвилося в рожевий колір (фото)

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Озеро в Австралії набуло яскравий рожевий колір, однак не треба лякатися: техногенна катастрофа або промислове забруднення тут не причому. Як пишуть на своїй сторінці у «Фейсбук» представники Вейстгейт Парку в Мельбурні, такий відтінок води — результат сукупності відразу декількох природних чинників: високого рівня вмісту солей, високих значень температури, достатку сонячного світла і нестачі опадів.



Саме в таких умовах водорості у водоймі, які цвітуть, почали виробляти червоний пігмент.





Втім, незважаючи на те, що ситуація не представляє загрози і безпечна з точки зору екології, працівники парку застерігають від купання в червоній воді і рекомендують дочекатися моменту, коли озеро придбає свій звичний вигляд. Це має статися до зими, коли в регіоні похолоднішає. (Зима в Австралії почнеться в червні).