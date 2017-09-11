П’ять основних помилок при працевлаштуванні

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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Думаємо, вам знайома ситуація коли ви витрачаєте багато сил на пошук роботи, ходите на співбесіди, але жодного результату. Тим більше, що у вас і досвід відповідний, є необхідну освіта і ви один з кращих фахівців. Але чому ж вас не беруть на роботу? Що ж ви не правильно робите?

Якщо брати до уваги те, що сьогодні навіть двірник повинен мати диплом і мало не в ідеалі володіти англійською, то нескладно здогадатися, що роботу сьогодні знайти дуже складно. Іноді на одну вакансію, навіть менеджера з продажу дитячого постільної білизни — можуть претендувати і до 20 осіб. Як зберегти конкурентоспроможність і виграти лотерею у вигляді хорошої роботи або ж якщо вас цікавить робота в Польщі.

Потрібно пам’ятати деякі основні помилки при працевлаштуванні:

1. Перше. Ви не вчасно висуваєте свої умови

Ніколи не висувайте своїх умов перш, ніж вас про них запитають. А краще на першій співбесіді про них взагалі не згадувати.

2. Друге. Ви завантажуєте не потрібною інформацією

Ви повинні показати ті свої кращі якості, які вигідні вашому потенційному роботодавцю. Не варто навантажувати зайвим, показуйте тільки те, що потрібно саме зараз. Вас встигнуть оцінити по достоїнству пізніше.

3. Третє. Ви критикуєте компанію

Ніколи не критикуйте умов, режиму роботи компанії, всього, що стосується роботодавця. Це вірний шлях поступитися своїм місцем іншому.

4. Четверте. Ви себе перехвалюйте

Не нахвалює себе. Зазвичай, це риса зарозумілих і не дуже розумних людей.

5. П’яте. Ви занадто самовпевнені

Не поводьтеся так, ніби вам роблять найбільшу послугу в житті, наймаючи на роботу. Тримайте себе впевнено, що може собі дозволити справжній професіонал, але не перегинайте палицю — нахаб ніхто не любить.

І ще одна корисна порада. Перш, ніж йти на співбесіду, дізнайтеся якомога більше про компанію — керівництво, успіхи, напрямки розвитку і т.д. Це може стати в нагоді вам. Отже, як ви вже зрозуміли, щоб не зробити п’ять найпоширеніших помилок, вам варто дотримуватися цих простих пунктів.

А ще не варто забувати, що під лежачий камінь і вода не тече — не впадайте у відчай, не бійтеся помилок при працевлаштуванні, не здавайтеся, будьте впевнені в собі і своєму успіху, адже наш внутрішній стан позначається на нашому успіху!