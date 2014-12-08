Папір з каменю — міцний та екологічний

Виробництво паперу — справа потрібна, але згубно позначається на екології. Знищуються дерева, забруднюється вода, споживається велика кількість енергії. У світлі заходів щодо збереження зеленого покриву планети дуже актуальними стають альтернативні способи отримання паперу. Тому виробники зацікавилися виготовленням екопаперу з каменю.
Основою екологічного паперу є карбонат кальцію. Зазначимо, що він міститься і в звичайному папері, але в менших кількостях. Карбонат кальцію отримують з мінералів, які найчастіше викидають при видобутку сировини, що використовується для будівельної промисловості. Тобто для виробництва нового паперу в хід йдуть відходи вапняку, мармуру і так далі.
Відзначимо, що для виробництва тонни звичайного паперу потрібно близько 20 дерев. У процесі його виготовлення витрачається 38000 кДж енергії, забруднюється вода в кількості 73 кубометрів. Крім того, використовуються відбілювачі, це відбувається і при виробленні вторинного паперу. Для нього, правда, зрубується менше дерев — чотири на одну тонну готового матеріалу. Виробництво вторинної паперу споживає близько 23000 кДж енергії і забруднює приблизно 41 кубометр води.
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І в чистому, і у вторинному папері міститься до 30% карбонату кальцію. Для того щоб виготовити тонну паперу з каменю, не потрібні дерева, витрачається половина енергії, необхідної для виробництва вторинного паперу, і не забруднюється вода. Такому паперові не потрібно відбілювання. Мінеральний папір — екологічний в усіх відношеннях. Переробляти його можна з пластиком і звичайним папером. Під впливом сонячних променів смола HDPE розпадається протягом року, і карбонат кальцію повертається до початкової твердої форми, яка є природною для навколишнього середовища. Якщо знищувати мінеральний папір на фабриках по переробці сміття, він не буде при горінні викидати в атмосферу отруйні речовини.
У виробників не буде нестачі в сировині для мінерального паперу, оскільки карбонат кальцію становить близько 70% від загальної кількості корисних копалин на Землі. В даний час існує декілька брендів з виробництва паперу з каменю, наприклад FiberStone, Terraskin і Rockstock.
Натхнення: innoros.ru