Папуги володіють заразливим сміхом

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Якщо ви почуєте чийсь сміх, швидше за все, ви теж посміхнетеся, тому що сміх — заразливий. Та, виявляється, не тільки для людей. Деякі птахи теж можуть заразливо сміятися.



Щоб перевірити схильність папуг кеа до веселощів, вчені включили для них щебетання інших кеа, записане, коли вони гралися. Для контролю вони також відтворили два інших типи неігрових кеа-промов і цвірінькання вільшанки. Коли птахи чули рідний «сміх», то поринали в гру значно активніше, ніж коли чули інші звуки.

Згідно з даними дослідження, багато птахів при цих звуках починали грати зі своїми більш серйозними компаньйонами, або з якимись об’єктами або виконували фігури вищого пілотажу в повітрі.

«Той факт, що принаймні деякі з них почали спонтанну гру, коли інші птахи не гралися, припускає, що, подібно до людського сміху, пташиний сміх надав емоційний вплив на папуг, що це почули, і спонукав їх перейти в режим гри», — сказав співавтор Рауль Швінг з Науково-дослідного інституту Мессерлі в Австрії.

Однак, на думку швейцарського вченого Елоді Мандель-Брифера, не факт, що грайливі співи насправді чинили емоційний вплив на птахів. Як він пояснив, іноді тривожні сигнали викликають тривогу у тварин, а агресивні — агресію. Але щоб довести, що викликані фактичні емоції кеа є «сміхом», необхідно «знайти спосіб вимірювання емоційного стану як співаків, так і слухачів».

Тим не менш, дослідження розкриває нові особливості цього зникаючого виду новозеландських папуг, яким загрожують опосуми і горностаї, отруєння свинцем, втрата середовища проживання і незаконне полювання.

Раніше інші роботи показали, що шимпанзе і щури можуть знаходити сміх заразним. Це дослідження, опубліковане в Current Biology, додає до списку птахів, які віддалено пов’язані з людьми.