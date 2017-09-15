Павуків «напоїли» графеном для отримання міцнішої павутини

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Павутина і так достатньо міцна, щоб утримувати комах, які потрапили в неї, проте завдяки відкриттю вчених в майбутньому вона, можливо, буде здатна витримувати вагу людини.



Нікола Пуньо (Nicola Pugno) та інші вчені з Трентського університету (Італія) провели дослідження, в ході якого додавали до питної води павуків графен і вуглецеві нанотрубки, повідомляє портал Futurism.

Коли випробовувані павуки, як і завжди, сплели павутину, виявилося, що вона в п’ять разів міцніше звичайної — і може зрівнятися з вуглецевим волокном і кевларом, міцними матеріалами на Землі.

Пуньо зазначив, що вчені і до цього знали про біомінерали, присутніх в білкових матрицях і твердих тканинах комах, які забезпечують більшу силу і міцність їх жвал (верхніх щелеп) і зубів; таким чином, дослідників більше цікавило, чи можливо штучно поліпшити якість шовку, впроваджуючи різні наноматеріали в його білкові структури.

Поки це лише перші кроки в дослідженні павутини, сплетеної павуками за допомогою графена і нанотрубок, і результати Пуньо повинні бути перевірені. Відзначається, що якщо вони підтвердяться, така покращена павутина може бути використана, наприклад, для виготовлення мотузок, кабелів і т. д.