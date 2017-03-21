Пекельне пекло Етни (відео)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Вулкан Етна на італійському острові Сицилія вивергав лаву та попіл майже три місяці і досі неспокійний. Після виверження 16 березня лава почала стікати по схилах.

Це відео було знято через два дні. Вогняний потік ллється з висоти, поблискуючи вуглинками в непроглядній темряві.

Кадри заворожують! Однак таким видовищем краще захоплюватися здалеку, тримаючись на безпечній відстані від вогняної гори. Наприклад, минулого тижня розпечена лава, що стікає до підніжжя Етни, призвела до вибуху, коли потрапила на холодний сніг. В результаті було поранено близько 10 осіб. Гарячі камені і пар сипалися на туристів, журналістів та вчених, поки ті намагалися втекти від вулканічної бурі.

У східному сицилійському місті Катанія через густі хмари вулканічного попелу не працював аеропорт. До суботи польоти поновилися, повідомляє «Ассошіейтед Прес».