Перша в світі плавуча сонячна гідроелектростанція

Перший в світі гібридний проект потужністю 220 кВт запущений на водосховище на річці Альто-Рабагао в Монталегре, Португалія. Це водосховище було обрано через його «екстремальній рівень складності» — сонячна станція встановлена на глибині 60 м, тоді як перепади рівня води у водосховищі бувають в діапазоні 30 метрів.

Об’єкт являє собою 840 фотоелектричних панелей сумарною потужністю 220 кВт, які, як очікується, будуть виробляти 332 МВт-год на рік. Потужність гідроелектростанції становить 68 МВт.

Проект здійснюється французькими фахівцями у співпраці з найбільшою енергетичною компанією Португалії EDP (Energias de Portugal), яка управляє великою кількістю гідроенергетичних об’єктів. У Португалії загальні потужності гідроенергетики перевищують 6 ГВт.

Серед основних переваг плавучої гідрофотоелектричної установки — відсутність необхідності виділяти землю під сонячну станцію, або будувати греблі на річках, що дуже знижує капітальні витрати на будівництво об’єкта. Також логічно, що гібридна складова об’єкта підвищує ефективність енергогенерації — сонячна електростанція виробляє енергію вдень, а ГЕС працює в періоди вечірнього пікового споживання.

За оцінками C&T, якщо покрити сонячними електростанціями всього 10% поверхні 50 найбільших водосховищ ГЕС по всьому світу, це дозволить встановити 400 ГВт нових потужностей сонячної енергетики (що перевищує нинішню глобальну встановлену потужність).