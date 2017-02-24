Перші спільноти людей управлялися жінками

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Дослідники виявили доказ теорії, яка стверджує, що для стародавніх людських спільнот був характерний матріархат.



Приблизно з середини XIX століття багато антропологів почали активно говорити про те, що перші спільноти людей, які виникли після розпаду первісно-общинного ладу, управлялися жінками. Дану теорію розвинули класики марксизму: на їхню думку, у великих колективах було взагалі дуже важко встановити батьківство. Зараз велика частина вчених скептично ставиться до цієї версії. Дослідники вважають, що «абсолютного» матріархату не існувало в жодному з періодів розвитку людства.

Зараз, втім, група археологів прийшла до нетипових висновків. Американець Дуґлас Кеннетт (Douglas Kennett) і його колеги проаналізували поховання індіанців, раніше виявлені на території США. Мова йде про могили знатних представників племені Пуебло. Це група індіанських народів, що проживають на південному заході США. Всього учені провели аналіз уривків геномів десятків знатних представників племені Пуебло, що жили приблизно в 1130-800 роках до н. е. і похованих в каньйоні Чако. Всі ці люди мали однакову мітохондріальну ДНК, що стало яскравим свідченням існування «материнських» династій.

Справа в тому, що мітохондріальна ДНК передається від матері до її дітей, а чоловічі статеві клітини взагалі не містять в собі мітохондрій. Іншими словами, влада передавалася по материнській лінії і правлячі династії, судячи за віком рештків, знайдених в печері, могли існувати протягом століть. Одна така жіноча лінія, як з’ясувалося, проіснувала 330 років і відіграла важливу роль в культурі Пуебло.

Самі фахівці, втім, не поспішають робити далекосяжних висновків, вважаючи, що мова може йти про якийсь локальний феномен, який не стосується основної частини стародавніх людських спільнот.