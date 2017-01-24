Перший в світі ноутбук з трьома моніторами (відео)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Новий ноутбук Razer Project Valerie використовує відразу три 17,3-дюймових 4K-екрани з сумарним дозволом 11520?2160 пікселів. Бічні екрани обладнані автоматичним приводом, що їх розкладає при відкритій кришці і фіксує в одному положенні. З технічних характеристик портативного комп’ютера виробник повідомляє тільки про відеокарту — всередині Project Valerie встановлена NVIDIA GeForce GTX 1080.

Наявність додаткових екранів очікувано позначилося на габаритах і вазі концептуального ноутбука: товщина Project Valerie становить 3,8 см, а важить пристрій близько 5,5 кг. Що ж стосується інших характеристик ноутбука, то відомо, що він обладнаний відеокартою Nvidia GeForce GTX 1080. Інші параметри Project Valerie в компанії не розкривають, так само як можливі терміни виходу кінцевої версії ноутбука на ринок або його приблизну вартість.