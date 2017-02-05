Перську затоку замело снігом (фото)

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Аравійський півострів засипало снігом. Для країн Перської затоки така погодна подія — велика рідкість.

Снігопад пройшов над гірським масивом Джебель Джесс в північному еміраті Рас-ель-Хайма в ОАЕ, в столичному регіоні країни і в північній частині Саудівської Аравії.

Холодний фронт приніс в емірат Рас-ель-Хайма, який влітку стає одним з найспекотніших місць планети, вітри швидкістю до 40-50 км/год і температуру нижче нуля. Вітер бушує по всьому узбережжю Перської затоки. Пориви вітру перевищують 60 км/год і в Омані.

Нетипова для регіону погода закрила атракціони та паркові зони у багатьох містах ОАЕ.

Метеорологи прогнозують, що морозна погода на Аравійському півострові збережеться ще 5 діб.

На Аравійському півострові, найбільшому півострові в світі, знаходяться такі країни, як Бахрейн, Ірак, Йорданія, Ємен, Кувейт, Катар, Оман, ОАЕ і Саудівська Аравія.