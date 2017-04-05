Перу потерпає від повеней

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З грудня минулого року через постійні повені в Перу загинуло 110 осіб, зруйновано 16000 будинків, 210000 отримали серйозні пошкодження, знищено або пошкоджено понад 2500 кілометрів доріг і 281 міст.



Метеорологи вважають, що причиною найсильніших за останні десятиліття дощів, стала зміна пов’язаної з кліматичним феноменом Ель-Ніньо, що представляє собою теплу течію, яка провокує підвищення температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану.

Ель-Ніньо впливає на напрям вітрів і викликає проливні дощі в Південній Америці, які призводять до повеней і обвалів. Найбільше від наслідків пов’язаних з феноменом Ель-Ніньо сильніше від інших країн страждають Перу і Еквадор.