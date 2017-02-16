Під Йеллоустоун знайшли вуглецеве море

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Геофізики з Франції і Великобританії виявили гігантське вуглецеве море на заході США. Щоб дослідити вуглецеве море під найбільшим на Землі супервулканом, вчені використовували найбільший у світі масив, що складається з 583 датчиків.



Вони вимірювали вібрації всередині планети, щоб визначити глибинний склад її шарів. Резервуар з вуглецем, розчиненим у мантії, що лежить на глибині 350 км. Площа поверхні вуглецевого моря досягає 1,8 млн кв. км. Над ним приблизно посередині знаходиться Йелоустонська кальдера.

На думку вчених, вуглецеве море утворилося через це, що Північно-Американська літосферна плита краєм наклалася на Тихоокеанську. Під дією вуглекислого газу і води, які містилися в мінералах плит, породи розплавилися.

Знахідка дозволяє стверджувати, що у верхній мантії нашої планети міститься до 100 трлн тонн вуглецю. Раніше передбачалося, що маса вуглецю в мантії складає всього 10 млрд тонн.

Крім того, людство викидає в атмосферу значно менше вуглецю, що знаходиться в надрах планети. А значить, особливості глобального вуглецевого циклу варто переглянути.