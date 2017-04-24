Підготовка до іспитів: скільки коштуватимуть послуги репетитора?

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У зв’язку з наближенням екзаменів у березні – квітні різко збільшується попит на репетиторів для школярів. В OLX з’ясували, що англійська мова – найбільш затребуваний предмет.

У цілому за запитами «репетитор» і «репетиторство» на OLX активно близько 2000 оголошень. Найбільша кількість пропозицій у Київській області — близько 35% від загального обсягу. Далі йдуть Дніпропетровська (12%), Харківська (9%), Одеська (8%) і Запорізька області (5%).

Найвищі ціни за послуги репетиторів традиційно у Києві. На другому місці – Одеса, після неї слідують Харків та Дніпро.

Більше всього пропозицій від викладачів англійської мови (23,3% від усіх оголошень про репетиторство). Багато представлено і математиків (близько 14%). З інших напрямів репетиторів дещо менше.

Вартість послуг різниться й залежить від того, шукають викладача в регіонах чи в обласному центрі. Найчастіше оплату беруть за одну годину занять, при цьому мова може йти як про стандартну годину (60 хвилин), так і про академічну (45 хвилин).

Середня вартість години занять з англійської в Києві становитиме 100 — 170 грн. Викладач із Вишгорода просить за свої послуги 80 грн/год. Німецька мова коштуватиме трохи дешевше — близько 90 грн/год. (як у Києві , так, наприклад, і в Броварах ). Розцінки на репетитора української мови дуже відрізняються у великих та невеликих містах: у Києві година заняття коштує 100 грн , у Знам’янці Кіровоградської області — 55-70 грн, а в Мелітополі Запорізької — і зовсім 40 гривень.

Такі самі справи й із точними науками. У Києві за 100-150 грн/год. можна знайти репетитора з математики з виїздом до учня. У Дніпрі ця ціна буде трохи нижча — 70-100 грн/год. У Фастові репетитор із математики для школярів 1—6 класів коштує 45 грн/год. У Кривому Розі ціна заняття ще нижча — 30 гривень на годину.

Ціни на уроки біології приблизно в такому ж ціновому сегменті. Київський репетитор просить за заняття 70 грн, у Миколаєві вартість години становитиме 50 грн, а в Запоріжжі — 45 грн. Схожі ціни й у викладачів історії: 70 грн/год. — Запоріжжя, 60 грн/год. — Одеса.

Заняття по Skype

Дедалі більше пропозицій розміщують репетитори, які займаються з учнями віддалено, через Skype. Тут представлений величезний вибір предметів, які знадобляться абітурієнтові. Англійська мова — 90 — 150 грн/год., польська й китайська — ціна договірна.

Крім того, буває, викладач і сам шукає викладача. Трапляються оголошення з пропозицією бартеру. Наприклад, репетитор англійської шукає приватні тренування з боксу в обмін на готування до рівня Advanced.