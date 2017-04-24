Підготовка до іспитів: скільки коштуватимуть послуги репетитора?

У зв’язку з наближенням екзаменів у березні – квітні різко збільшується попит на репетиторів для школярів. В OLX з’ясували, що англійська мова – найбільш затребуваний предмет.
У цілому за запитами «репетитор» і «репетиторство» на OLX активно близько 2000 оголошень. Найбільша кількість пропозицій у Київській області — близько 35% від загального обсягу. Далі йдуть Дніпропетровська (12%), Харківська (9%), Одеська (8%) і Запорізька області (5%).
Найвищі ціни за послуги репетиторів традиційно у Києві. На другому місці – Одеса, після неї слідують Харків та Дніпро.
Більше всього пропозицій від викладачів англійської мови (23,3% від усіх оголошень про репетиторство). Багато представлено і математиків (близько 14%). З інших напрямів репетиторів дещо менше.
Вартість послуг різниться й залежить від того, шукають викладача в регіонах чи в обласному центрі. Найчастіше оплату беруть за одну годину занять, при цьому мова може йти як про стандартну годину (60 хвилин), так і про академічну (45 хвилин).
Середня вартість години занять з англійської в Києві становитиме
Такі самі справи й із точними науками. У Києві за
Ціни на уроки біології приблизно в такому ж ціновому сегменті. Київський репетитор просить за заняття
Заняття по Skype
Дедалі більше пропозицій розміщують репетитори, які займаються з учнями віддалено, через Skype. Тут представлений величезний вибір предметів, які знадобляться абітурієнтові. Англійська мова —
Крім того, буває, викладач і сам шукає викладача. Трапляються оголошення з пропозицією бартеру. Наприклад, репетитор англійської шукає приватні тренування з боксу в обмін на готування до рівня Advanced.