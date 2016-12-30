Підлокітник для вашого автомобіля — як вибрати кращий?

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Такий мінус як відсутність підлокітника в автомобілі легко усувається. Природно, як і будь-яку іншу деталь його можна придбати в магазині, а можна зробити самому, і тоді у вашому авто з’явиться єдиний у своєму роді підлокітник, який буде відповідати всім вашим запитам.

Водійське місце в машині має бути найбільш зручним і ергономічним. Підлокітник є одним з елементів, що входить в список деталей, який становить комфорт водієві. Коли рука спирається на підлокітник, вона не напружена (немає навантаження на м’язи плеча і ліктьової групи). Загальні навантаження, які впливають на хребет і м’язи спини зменшуються (також можна шиї надати зручне положення, а голову покласти на підголовник). Тим самим зменшується загальна втома водія, що важливо при далеких поїздках.

Універсальні підлокотники для авто характеризуються додатковими комфортними деталями і функціями, завдяки яким поїздка робиться більш зручною:

1. Бокс (коробочка) для маленьких речей – тепер біля себе можна покласти всі необхідні документи на машину, або інші потрібні вам речі.

2. Всі підлокітники володіють місцем для розташування пляшечки з водою або склянки.

3. Деякі підлокітники характеризуються наявністю складових частин.

4. У підлокітника є зсувний механізм, який дозволяє вам зрушити верхню опору так, щоб вам було комфортно, а також тим самим можна відкрити доступ до боксу і підсклянника, але не всі підлокітники це мають.

5. Підлокітники підходять за розмірами і кріпленням практично до будь-якого автомобіля.

6. На підлокітниках досить часто зустрічаються кнопки, або якісь інші органи електронного управління декількома електрообладнаннями машини.

До заводських підлокітникам висувають вимоги по якості їх виготовлення та до їх конструкції. Для початку вони повинні бути безпечними і відповідати всім необхідним нормам, які були розроблені Європейською економічною комісією ООН. При розробці підлокітника потрібно дотримуватися правила, які враховують анатомію будь-якої людини не залежно від росту, будь то людина маленького росту або людина високого зросту.

Підлокітник, зроблений на заводі повинен відповідати наступним вимогам: навантаження близько 110-120 кілограм, він повинен відкидатися, щоб не перешкоджати роботі ручника, швидкісного рулювання, застосування ременів безпеки, а також поверхня підлокітника повинна бути м’якою, щоб було зручно руці.