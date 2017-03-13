Підтверджено точність моделі зміни клімату 30-річної давності

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Деякі дослідники скептично ставляться до побудови кліматичних моделей. Проте одна з тих, що була створена в кінці 80-х років, виявилася напрочуд правдивою.



Майже 30 років тому вчені розробили комп’ютерну модель клімату Землі. Провідні експерти галузі порівняли результати, відображені в моделі, з тим, що відбувалося з кліматом планети протягом останніх десятиліть. На подив, вчені виявили великі подібності. Наприклад, з самого початку модель несподівано для всіх прогнозувала незначне потепління або його відсутність в Південному океані. Незважаючи на те, що для підтвердження цієї теорії буде потрібно більш тривалий період, вже сьогодні ці показники відповідають дійсності.

Модель також демонструє, що потепління зосереджено в північній півкулі, просуваючись до континентальних материків Північної Америки, Європи і Азії.

Керівник наукової групи вивчення клімату і екосистеми в Прінстонському університеті, доктор Рональд Стоуффер і старший метеоролог вузу доктор Сукуро Манабе у своїй статті, опублікованій в журналі «Природа зміни клімату», кажуть, що не очікували, що модель виявиться настільки точною: «Дивно спостерігати і прогнозувати картину зміни температури на поверхні землі за дуже схожими одна на одну моделями. Це дозволяє припустити, що у них, ймовірно, містяться ключові фізичні процеси, які контролюють географічний патерн глобального потепління на поверхні землі».

Дослідники розповіли, що модель раніше не мала вірних розподілів впливу температур — чинників, які є причиною підвищення температур. Проте ці розбіжності не були критичними.

У статті також йдеться і про низку інших подібностей. «Порівнюючи спостереження за зміною клімату з прогнозами моделі, можна відзначити, що ділянки землі нагріваються швидше, ніж прилеглі до них райони океану. Це підтверджують обидві моделі. Потепління має тенденцію досягати свого піку в північних широтах, головним чином, завдяки позитивному альбедо », — пояснюють учені.

В результатах моделі потепління є мінімальним у північній частині північної Атлантики — в спостереженнях це виражено не так яскраво. Згідно моделі, що це пояснюється не тільки глибоким, конвективним обміном тепла, але також і послабленням атлантичної медіальної циркуляції. Також в наявності те, що в Південному океані зміни клімату не настільки очевидні, що простежується в результатах, отриманих моделлю. Це також підтверджується шляхом спостережень.

В цілому, вчені прийшли до висновку, що «модель зробила надійні прогнози патернів», і були дуже вражені рівнем точності. «У міру того, як період часу спостережень збільшиться, варто заново провести порівняльний аналіз, використовуючи велику кількість кліматичних змінних. Успіх цих прогнозів підвищить довіру до подібних модельних прогнозів майбутніх змін клімату», — пояснили дослідники.