Пилова лавина в дії (фото)

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Так звані пилові лавини складаються з тонких розпорошених частинок снігу, який веде себе як хмара щільного газу, що швидко рухається. Великі пилові лавини легко досягають швидкості 130 км/год за кілька секунд і зазвичай тривають недовго.

По щасливій випадковості 17 квітня 1996 року супутнику «Лендсат-5» вдалося зробити цей знімок у неправдивому кольорі лавини, яка скочується по крутому схилу хребта Канджут в гірській системі Каракорум на півночі Пакистану. Зображення поєднує інфрачервоні, червоні і зелені довжини хвиль, щоб було легше розрізнити лавину. Сніг на фото червоний; голі скелі і ґрунт — бірюзові. Тіні чорні.

Джерело лавини знаходилося на висоті 6,5 тисячі метрів. Сніг скотився в долину і покрив 750 метрів льодовика Курдопин.

На Курдопіні відмінно видно завали — смуга, яка проходить по його центру. Така смуга називається серединною мореною і періодично змінює форму, через що льодовик «піднімається» кожні кілька десятиліть. Підйоми льодовиків чергуються зі спокійними періодами, під час яких вони запасають величезні обсяги льоду і снігу. Після затишшя льодовик зазвичай починає рухатися вперед.

Якоб Штейнер Утрехтського університету помітив лавину, досліджуючи історію підйомів Курдопіна. На підставі знімків зі супутника дослідники описали підйоми в 1970-х і 1990-х роках. Штейнер і його колеги відстежують нові, ще більш швидкі підйоми, які почалися у жовтні 2016 року. Вчені пильно спостерігають за Курдопіном, так як його підйоми можуть загатити річку Віджераб і призвести до небезпечних повеней нижче за течією.

Висота Канджута — 7760 метрів. Ця гора — 11 по висоті в Пакистані і 26 у світі. Хоча на хребет не часто забираються альпіністи, він відомий своїми лавинами.