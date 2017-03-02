Пилові вихори на Марсі (фото+відео)

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Саме пил надає поверхні планети характерний червоний відтінок і багато в чому визначає колір марсіанського неба. Розсіяні в атмосфері дрібні частки днем забезпечують небу червонуватий відтінок, а під час світанків і заходів навпаки, блакитний. Завдяки низькій силі тяжіння потоки вітру можуть підхоплювати цілі хмари пилу, формуючи знамениті марсіанські бурі.

Крім глобальних бур, на Марсі також регулярно виникають невеликі пилові смерчі. Вони утворюються через сильний перепад температур. Вдень поверхня планети може нагрітися до плюсової позначки, в той час як атмосфера залишається такою ж холодною. Найчастіше смерчі можна побачити влітку, коли на Марсі піднімаються найсильніші вітри.



А ця анімація показує, як марсіанський вітер за одну добу поступово переміщує пісок дюн. Зображення охоплює ділянку поверхні завширшки трохи менше метра.

У кратері Ґейла, де знаходиться марсохід Curiosity, як раз настало літо. При цьому, марсохід займається вивченням марсіанських дюн. Все це означає, що зараз він мало не щодня спостерігає виникнення пилових вихорів. Ось лише деякі з зображень, зроблених Curiosity за останній місяць.