Після 40 років шанси чоловіків зачати дитину знижуються на третину

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Не тільки жінкам потрібно турбуватися про свої біологічні години. Згідно новим даним, отриманим вченими з Бостона, після 40 років шанси чоловіків стати батьками скорочуються на третину.

Проведене дослідження показало, що чоловіки у віці від 40 до 42 років з жінкою, якій менше 30 років, мають середній коефіцієнт народжуваності 46%. Це більш ніж на третину менше 73%-ного коефіцієнта народжуваності для чоловіків у віці від 30 до 35 років. Експерти вважають, що ДНК сперми пошкоджується з віком, що пояснює більш високий ризик появи у літніх людей дітей з аутизмом і шизофренією. Щоб прийти до таких висновків, фахівці проаналізували дані 7753 пар, які проходять лікування безпліддя в клініці.

За словами медиків, жінкам найкраще намагатися зачати дітей з чоловіком свого віку або молодше, так як з кожним поділом клітин в організмі накопичуються мутації. Сукупний ефект цих мутацій, які продовжують накопичуватися при діленні клітин, ймовірно, і викликає дану проблему. Експерти підкреслюють, що літні чоловіки з меншою ймовірністю можуть зачати дитину, також у них йде набагато більше часу на зачаття, в той час як діти, народжені від чоловіків у віці, нерідко страждають від психічних розладів.