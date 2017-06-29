Пітони здатні поліпшити травлення «збільшуючи» органи

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Відомо, що темні тигрові пітони воліють велику здобич. Після живлення внутрішні органи змій збільшуються на 40-100%. Американські біологи спробували з’ясувати, як це можливо.



Американські дослідники з’ясували, яким чином темний тигровий пітон може збільшувати свої внутрішні органи до величезного розміру відразу після їжі. Біологи ідентифікували кілька наборів генів, які впливають на зміну структури внутрішніх органів тварини.

Темний тигровий пітон — один з найбільш великих представників підряду змій, він може досягати в довжину 4-х сантиметрів. В основному, ці пітони зустрічаються в лісах Індії та Індонезії, але також їх можна зустріти в дикій природі Флориди (США), куди вони були завезені торговцями тваринам і де тепер вважаються інвазивними видами.

Ці пітони можуть харчуватися птахами і невеликими рептиліями, але воліють великих ссавців, наприклад, дорослих оленів, алігаторів і худобу. Крім того, змії можуть тривалий час голодувати, використовуючи при цьому прості механізми для економії енергії: їх метаболічні та фізіологічні процеси зупиняються, а внутрішні органи скорочуються в розмірах.

Однак протягом 48 годин після того, як пітон проковтнув здобич, розміри і функції його органів внутрішніх різко збільшуються для того, щоб «запустити» процес травлення. У цьому випадку маса основних органів, таких як серце, печінка, нирки і кишечник, може стати більше на 40-100%.

Під час попередніх досліджень біологам вже вдавалося виявити тисячі генів, пов’язаних з процесом регенерації у пітонів. Але дослідники не могли зрозуміти, як ці гени беруть участь у відновленні органів після живлення тварин.

Дослідники почали вивчати процес експресії генів у голодних і ситих особин. Вони впорядкували геноми тварин в трьох станах (голодний; на наступний день після їжі; через 4 дні після їжі) і визначили 1700 генів, які вели себе по-різному до та після харчування.

Потім дослідники провели статистичний аналіз, щоб визначити, які з генів «підштовхують» внутрішні органи пітона змінюватися в розмірі. Вони ідентифікували кілька наборів генів (таких, як mTOR, PPAR / LXR / RXR і NRF2), які кодували білки, що активують специфічні сигнали тканини. Ці сигнали й призводили до зростання серця, печінки, нирок і кишечника.

За словами авторів дослідження, отримані результати можуть допомогти при лікуванні людей від хвороб, які надають сильний вплив на різні внутрішні органи.