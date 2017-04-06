Пицца, Гавайи и короли

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Какой должна быть настоящая пицца? Конечно же, итальянской. Именно в этой стране её приготовление довели до совершенства. При этом существует множество признанных во всё мире рецептов, которые изобрели в США, Японии, Германии и других странах. Но попадаются забавные казусы, которые приводят к недопониманию, а в кругах настоящих ценителей итальянской кухни вызовут разве что сочувствующие взгляды.

Краеугольным камнем всех новичков является Гавайская пицца. На первый взгляд она называется в честь одного из штатов США. Логично предположить, что там её и придумали. Как бы не так! С созданием этого рецепта связана интрига под стать самому Уильяму с фамилией на букву Ш!

Всё началось ещё несколько веков назад в Итальянской республике. В США же этот рецепт оказался на полвека позже. И здесь две великие кухни начинают идти разными путями. Дело в том, что в Америке мастер-шефы используют совсем другие коржи. Они гораздо толще, чем те, что применяют в Италии. Конечно, сейчас достаточно одного желания клиента, чтобы пиццу приготовили на каком угодно корже. Но вряд ли она сравнится с изделием, которое шеф-повара готовят каждый день и довели своё искусство до совершенства.

Толщина коржа это не всё. Традиционная вариация американской пиццы содержит в себе ветчину и ананасы. Если же брать итальянскую вариацию, то там идёт сыр Моцарелла и соус.

А теперь самое интересное! На Гавайских островах этой пиццы вы не найдёте. Разве что в сетевых ресторанах вроде Domino’s. Это был удачный маркетинговый ход, который превратил в принципе традиционное итальянское блюдо в нечто необычное, экзотическое и в то же время близкое каждому американцу. Чтобы заказать пиццу с ананасами и ветчиной достаточно перейти по ссылке. Вкусные цены и первосортные ингредиенты стали залогом популярности пиццерии Pizza33. Здесь вы можете сами указать ингредиенты, из которых мастер-шеф приготовит вам первоклассную пиццу, доев последний кусочек которой, вы обязательно захотите ещё.

На сайте Pizza33 есть раздел посвящённый пицце с ананасами. Особой популярностью пользуется Изола, готовящаяся по традиционному рецепту, с добавлением оригинальных ингредиентов.

Любопытно, что Гавайская пицца особой популярностью пользуется в довольно холодных странах Европы. Это можно объяснить желанием жителей скандинавских стран оказаться где-нибудь на берегу с лазурной водой, пальмами и укулеле.

Неудивительно, что существует множество разновидностей пиццы с ананасами. Лучшие из которых представлены на сайте пиццерии Pizza33. Если же вы хотите оригинальный вкус тот самый, который придумали в Италии 200 лет назад — просто подайте заявку внизу. Также и с Американской гавайской пиццей. Хотя добавление в рецепт курицы и кукурузы делает это блюдо настолько вкуснее, что от него невозможно оторваться. Называется шедевр Полло кон фрутта, и его единственный минус заключается в том, что доставка занимает какое-то время. Но доставить пиццу горячей — это дело чести для пиццерии.

Само собой, что это лишь маленький эпизод из истории такого замечательного блюда, как пицца. В это тяжело поверить, но самый первый рецепт был придуман в 1522 году! А связано это с тем, что в Италию впервые завезли помидоры.

Когда-то это блюдо даже пытались внедрить в меню королевского двора Фердинанда I. В то время юный король решил прогуляться по своим владениям, проголодался и зашёл в заведение пиццайолы Антонио Тесты. Королю настолько понравился вкус, что он решил, что и его подданные, а также домочадцы должны попробовать уникальное блюдо. К сожалению, супруга короля… была слишком консервативных взглядов, и не попробовала ни кусочка, а зря.