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Північна частина Німеччини постраждала від потужного шторму (відео+фото)

в Відео 07.01.2017 49 пер.

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На північну частину Німеччини обрушився штормовий циклон «Аксель». В результаті буйства стихії постраждали землі Шлезвіг-Гольштейн і Мекленбург-Передня Померани, у зв’язку з чим там було оголошено режим надзвичайного стану.

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Сильні затоплення спостерігаються на вулицях Любек, Росток, Варнемюнда і Вісмара. Найбільш серйозно від негоди постраждали центральні райони. Щонайменше вісім автомобілів опинилися у водних пастках. Ураган також пошкодив десятки будинків.

Рівень води в морі в районі Любека і Ростока перевищив норму на 1,6 метра, а в Вісмар — на 1,7 метра.

На острові Рюген через затоплення повністю відрізаний від зовнішнього світу один з районів комуни Гагер. Серйозні пошкодження спостерігаються на острові Узедом.

 
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