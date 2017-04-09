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Вчені з США, Росії, Канади, Польщі, Німеччини та Норвегії показали, що з плином часу Північний Льодовитий океан стане схожим на Атлантичний.



Фахівці помітили, що вертикальне перемішування води в Євразійському басейні Північного Льодовитого океану з плином часу все більше нагадує процеси, які відбуваються у вільних від льоду частинах Атлантики.

Цьому сприяють, як зазначають автори, рекордно високі темпи зниження площі крижаного покриву в літній час в Північному Льодовитому океані, наприклад, в кінці літа 2011 року майже вся східна частина Євразійського басейну була вільна від льоду.

Вчені вважають, що в цьому регіоні розвивається стан так званої ослабленої стратифікації, коли менша товщина льоду сприяє більшому перемішуванню води. До таких висновків автори прийшли, відстеживши зміни, які відбуваються у двох океанах. У цьому вченим допомогли супутникові дані, зібрані в 2013-2015 роки та дозволяють оцінити товщину льоду, а також системи буїв, розкиданих по Арктиці.

Автори вважають, що зміни, які відбуваються в Північному Льодовитому океані, не можуть не вплинути на екосистему регіону.