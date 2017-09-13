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Планер компанії Airbus встановив рекорд (фото+відео)

в Фото 13.09.2017 37 пер.

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Планер Perlan 2, створений компанією Airbus, встановив рекорд, піднявшись на висоту 15,8 тис. м. Апарат з двома пілотами на борту був запущений з аеродрому Команданте Армандо Толу в Аргентині. Планер побив рекорд 2006 року, встановлений Perlan 1. Тоді апарат піднявся на висоту 15462 м.


Кінцева мета проекту – запуск планера до межі космосу на висоту 100 км.

Планер компании Airbus установил рекорд
Апарат важить 500 кг, розмах крил становить 27 м. Планер має герметичну кабіну, систему подачі кисню для дихання і парашут для аварійного порятунку.

Планер компании Airbus установил рекорд
Для підйому на великі висоти апарат використовує висхідні повітряні потоки, які формуються над Андами.


За словами представників Airbus, Аргентина – одне з небагатьох місць на Землі, де потоки повітря можуть досягати стратосфери кілька разів в році.

В найближчому майбутньому фахівці компанії мають намір відправити планер на підкорення висоти 27,4 тис. м.

 
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