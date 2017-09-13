Планер компанії Airbus встановив рекорд (фото+відео)

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Планер Perlan 2, створений компанією Airbus, встановив рекорд, піднявшись на висоту 15,8 тис. м. Апарат з двома пілотами на борту був запущений з аеродрому Команданте Армандо Толу в Аргентині. Планер побив рекорд 2006 року, встановлений Perlan 1. Тоді апарат піднявся на висоту 15462 м.



Кінцева мета проекту – запуск планера до межі космосу на висоту 100 км.



Апарат важить 500 кг, розмах крил становить 27 м. Планер має герметичну кабіну, систему подачі кисню для дихання і парашут для аварійного порятунку.



Для підйому на великі висоти апарат використовує висхідні повітряні потоки, які формуються над Андами.



За словами представників Airbus, Аргентина – одне з небагатьох місць на Землі, де потоки повітря можуть досягати стратосфери кілька разів в році.

В найближчому майбутньому фахівці компанії мають намір відправити планер на підкорення висоти 27,4 тис. м.