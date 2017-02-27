Планета Х руйнує Сонячну систему?

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Транснептунові об’єкти 2004 VN112 і 2013 RF98 входять в невелику, але важливу групу тіл, чиї орбіти були використані в якості обґрунтування існування планети Х. Орбітальні характеристики цих об’єктів у цілому мають ряд підозрілих подібностей, що дозволило висунути версію про те, що раніше вони могли бути частиною подвійної системи.



В ході серії спостережень 2004 VN112 і 2013 RF98 з’ясувалося, що у об’єктів дуже схожі спектри. А це означає, що з дуже великою часткою ймовірності колись ці тіла дійсно перебували в одній зв’язці. Чому ж вона розпалася? Найімовірніше, причина криється все в тій же планеті Х.

Моделювання показало, що пара 2004 VN112 і 2013 RF98 мала розійтися під впливом гравітації віддаленого об’єкта масою 10 – 20 земних і великою піввіссю орбіти 300 – 600 а.о.(астрономічних одиниць). Ці цифри відмінно вписуються в передбачувані характеристики планети. Розпад повинен був відбутися в проміжку від 5 до 10 мільйонів років тому.



Астрономи Естер Ліндер і Крістоф Мордасіні з Бернського університету (Швейцарія) прийшли до наступних висновків про фізико-хімічні властивості цього небесного тіла. Радіус в 3,7 разів більший, ніж у Землі. Температура атмосфери, що складається з водню і гелію, — мінус 226 градусів Цельсія. Під газовою оболонкою — шар водяного льоду з температурою мінус 63 градуси Цельсія. Ще глибше — тонкий шар силікатної мантії, під яким ховається залізне ядро. Його температура оцінюється в 3,4 тисячі градусів Цельсія. На думку астрономів, Планета Х випромінює приблизно в тисячу разів більше енергії, ніж поглинає, і поступово охолоджується. Вчені вважають, що Планета Х — зменшена копія газових гігантів Урана і Нептуна.

Американські колеги астрономів вважають, що колір Планети Х — темно-синій, темніший від Нептуна, що в оптичному діапазоні має темно-блакитний відтінок, і Урану з його світло-блакитною газовою оболонкою. Оскільки температури на Планеті Х вкрай низькі, газоподібного метану в атмосфері практично немає, на відміну від газової оболонки Нептуна. Це поєднання, на думку вчених, конденсується і знаходиться в основі атмосфери планети або її хмарах.

Планета Х, на думку астрономів, здатна збурювати орбіти небесних тіл у Сонячній системі і викидати їх з неї. Вчені проаналізували вплив Планети X на рух шести екстремальних об’єктів за орбітою Нептуна, велика піввісь орбіти яких перевищує 150 астрономічних одиниць, а перигелій — 30 астрономічних одиниць.



Моделювання показало, що орбіти карликової планети Седна і кандидата 2012 VP113 залишаться в стабільному стані протягом найближчих кількох сотень мільйонів років. З іншого боку, траєкторії транснептунових об’єктів 2004 VN112, 2007 TG422 і 2013 RF98 (у діаметрі ці небесні тіла досягають 100-300 кілометрів) нестійкі, і вони можуть бути викинуті Планетою Х з Сонячної системи.

Також впливом Планети Х французькі і бразильські астрономи пояснили нахил площини Лапласа Сонячної системи. Вчені розглянули динаміку чотирьох планет-гігантів — Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна. Кожне з цих небесних тіл впливає на загальний вектор кутового моменту Сонячної системи, перпендикулярного площині Лапласа. Астрономи вивчили вплив Планети Х на Сонце і планети-гіганти. Виявилося, що цей вплив пояснює нахил в шість градусів між площиною Лапласа і площиною сонячного екватора.

Аналітична модель описує величину нахилу в залежності від маси, ексцентриситет (параметра витягнутості орбіти), великої півосі орбіти Планети Х і характеристик гігантів. За кілька днів до публікації цього відкриття аналогічні висновки представила у співавторстві з першовідкривачами Планети Х астроном Елізабет Бейлі.



Астрофізики Даніель Вітмайєр і Джон Матс із США звинуватили Планету Х в масовому вимиранні тварин на Землі, яке відбувається кожні 27 мільйонів років. Теорія заснована на тому, що орбіта обертання Планети Х навколо Сонця повільно нахиляється, і кожні 27 мільйонів років перетинає пояс Койпера (розташований на відстані від 30 до 55 астрономічних одиниць від Сонця). Це призводить до гравітаційних збурень, і Планета Х виштовхує комети з поясу Койпера вглиб Сонячної системи. Ті бомбардують планети (у тому числі і Землю). По мірі наближення до Сонця, вони розпадаються на фрагменти, утруднюючи доступ сонячного світла до небесних тіл (включаючи Землю).

На думку вчених, цей сценарій найбільш прийнятний для космічного пояснення масового вимирання тварин. Два інших сценарії — наявність другої зірки поруч із Сонцем і вертикальні коливання світила при його обертанні навколо центру галактики, як зазначають автори, не отримують палеонтологічного підтвердження. Вперше свою гіпотезу Вітмайєр і Матс запропонували в 1985 році. Їх дослідження опублікували журнал Nature і видання Time (з картинкою на обкладинці). Згідно з первісною гіпотезою вчених, Планета Х в 1-5 разів важче Землі і розташована в сто разів далі від Сонця.



Астрономи Карлос і Рауль де ла Фуенте Маркос вважають, що за межами орбіти Плутона розташована не одна, а дві суперземлі. Наявні дані про прецесії перигеліїв Седни, 148209, 2004 VN112, 2007 TG422, 2010 GB174, 2012 VP113 і 2013 RF98 отримують, згідно роботі авторів, гарне пояснення в разі, якщо припустити наявність як мінімум двох гігантських небесних тіл, одним з яких може бути Планета Х. Про можливість існування за межами Плутона двох суперземель Карлос і Рауль де ла Фуенте Маркос говорять з 2014 року.

Всі висновки про Планету Х засновані не на прямих спостереженнях, а на аналізі впливу, який вона чинить на інші небесні тіла і дані комп’ютерного моделювання.