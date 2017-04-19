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Внутренний микроклимат, комфорт, уют помещений во многом зависят от качества светопрозрачных конструкций. Компания “Новикон” в своей деятельности делает ставку на проверенные материалы, передовые технологии и ответственное отношение к делу. Поэтому пластиковые окна в Одессе от “Новикон” стали настоящим брендом и синонимом высокого качества.

Особенности продукции

Современное строительство невозможно без использования металлопластиковых окон и балконных конструкций. Они формируют облик строений, придают зданиям индивидуальность, делают их эстетически привлекательными. Проектировщики всё чаще прибегают к методу увеличенных оконных проёмов. Подобные архитектурные решения ставят перед производителями светопрозрачных конструкций дополнительные задачи.

Компания “Новикон” своей деятельностью доказала, что способна справляться с любыми заказами, независимо от сложности, срочности и масштабов. Этому способствует правильный выбор поставщиков и грамотное управление производством. В качестве основного конструктивного материала компания выбрала надёжный и проверенный профиль “Рехау”. Эта немецкая марка зарекомендовала себя на мировом рынке как высокотехнологичная и качественная основа для производства металлопластиковых окон. Пластиковые окна компании “Новикон” отличаются:

высокими шумоизоляционными показателями;

низким коэффициентом теплопроводности;

устойчивостью к деформации;

привлекательным внешним видом.

Неоспоримым преимуществом окон “Новикон” является долговечность. Металлопластиковые конструкции способны безотказно служить в течение десятилетий, не теряя первоначальных характеристик. Отличительной особенностью конструкций из немецкого профиля считается практичность. Уход за окнами не представляет труда: их легко мыть, протирать, чистить.

Энергосберегающие показатели окон не только создают комфортный микроклимат в помещениях, но и гарантируют экономию средств за счёт минимальных потерь тепла. Высокие звукоизоляционные показатели скрадывают шум даже вблизи оживлённых городских магистралей.

Светопрозрвачные конструкции “Новикон” отвечают всем современным требованиям, нормативным и правовым актам. Окна ПВХ отличаются высоким качеством и максимально приближены к европейским стандартам изготовления. Немецкий профиль гарантирует повышенную экологичность выпускаемой продукции. Окна “Новикон” не выделяют токсических и вредных веществ, независимо от внутренних факторов и влияния окружающей среды.

Преимущества компании

Деятельность компании “Новикон” основывается на профессиональном отношении к делу и ответственности за выпускаемую продукцию. Производство современных материалов невозможно без собственной базы, производственных мощностей, высокотехнологичного оборудования и сырья. Всеми этими составляющими обладает компания “Новикон”. Ответственностью и надёжностью фирма давно снискала уважение поставщиков и заслужила доверие потребителей.

Квалификация сотрудников фирмы не подвергается сомнению. Доказательством их профессионализма является выпускаемая продукция. Она отличается высокой функциональностью, большим набором номенклатуры, разнообразием дизайнерских решений. Современное оборудование позволяет изготавливать изделия различных форм и конструкций. Поэтому с компанией сотрудничают крупные застройщики, которые возводят дома нестандартной архитектуры и применяют панорамное остекление. К услугам фирмы прибегают не только крупные тресты, но и частные лица. Внимательное отношение гарантировано без исключения всем.

Создать в доме уют, сделать жизнь комфортной, придать ей новые краски помогут современные металлопластиковые окна. Для заказа конструкции следует зайти на сайт www.novikon.com.ua и оставить заявку.