Plenty відкриє вертикальні ферми в кожному великому місті світу

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Американський стартап Plenty має намір відкрити вертикальні ферми з площею грядок більше 9 000 кв. метрів в кожному великому місті світу. Компанія вже веде переговори з 15 країнами та керівниками найбільших торгових мереж. Коштів на світову експансію у Plenty достатньо — в липні стартап отримав $200 млн від голови SoftBank Масаесі Сона.

Вертикальні ферми Plenty настільки густо вкриті свіжою зеленню, що нагадують ліс. Однак в них немає землі — поживні речовини і воду рослини отримують без використання ґрунту.

Інноваційні лабораторії з вирощування овочів складені з багатоярусних полиць висотою 6 метрів, на яких під світлом LED-ламп ростуть листові овочі. Компанія вирощує 15 видів зелені — від базиліка до кучерявої капусти. Ферма площею 4600 кв. метрів виробляє близько 900 тонн латуку в рік — в 350 разів більше, ніж поля і теплиці. При цьому використовується лише 1% води.

Для контролю за вирощуванням овочів Plenty використовує 7500 інфрачервоних камер і 35 000 датчиків. Вони безперервно відстежують температуру і вологість, рівень CO2 і навіть цикли росту сходів. Програмне забезпечення аналізує зображення з камер і визначає, яким рослинам не вистачає поживних речовин.

JUSTIN KANEPS FOR BLOOMBERG BUSINESSWEEK

На фермах Plenty створені стерильні умови. Перед тим, як зайти всередину, співробітники надягають спеціальний костюм, окуляри, рукавички, бахіли і проходять кілька етапів очищення від зовнішніх забруднень, пише Bloomberg.

Поки компанія управляє однією фермою в районі Сан-Франциско. Вже в наступному році Plenty відкриє перші господарства за межами США. Площа грядок кожної ферми складе 9000 кв. метрів, а на її будівництво буде потрібно не більше 30 днів. Всього компанія має намір відкрити близько 500 підприємств — по одному в кожному місті-мільйоннику. Стартап вже веде переговори з 15 країнами на 4 континентах. Також Plenty збирається поставляти свою продукцію в мережі Wal-Mart і онлайн-ритейлер Amazon. Фонд глави Amazon Джеффа Безоса Bezos Expeditions, до речі, входить в число інвесторів стартапу.

Кошти на експансію компанія отримала в липні. Фонд Vision Manager, який належить найбагатшому японцю, голові телеком-гіганта SoftBank Масаесі Сону, інвестував в стартап $200 млн.

В першу чергу, Plenty орієнтується на ринки Китаю, Японії і Середнього Сходу, яким не вистачає орних земель. Наступні на черзі Канада, Данія і Ірландія.

Ферми нового формату з’являються по всьому світу і обіцяють підвищити ефективність виробництва при мінімумі витрат. У Голландії до кінця року відкриється дев’ятиповерхова вертикальна ферма з загальною площею грядок 3000 кв. метрів. Американська гідропонна ферма MightyVine дозволяє вирощувати 54 тонни томатів на рік. У Фінляндії розробляють контейнерні ферми. Контейнери для вирощування овочів також використовує Кімбал Маск, брат Ілона Маска і засновник акселератора міських фермерських проектів Square Roots.

Нові технології приходять не тільки в рослинництво. Інженери працюють над вертикальними рибними фермами, робофермами для вирощування водоростей і роботизованими фабриками по вирощуванню комах для їжі.