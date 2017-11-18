Пляжі Флориди вкрилися килимом з равликів (відео)

Мільярди равликів захопили популярний пляж у Флориді. Скрізь на пляжі Сент-Піт, куди сягає око, — бурий килим з крихітних молюсків. Мрія любителя екзотичних страв! Равлики також помічені на пляжі Форт-де-Сото.

Відео зняв любитель природи Майкл Мак-Карті в минулі вихідні, коли на піщаний берег виповзло найбільше молюсків.

Відпочиваючі часто зустрічають цих мініатюрних створінь в районі затоки Сан-Франциско, але не в таких величезних кількостях.

Поки не ясно, чому равлики вирішили вибратися на узбережжі, але видовище, без сумніву, гідним перегляду.

Пляжі досить часто стають майданчиком для міграції або тимчасового перебування морських мешканців. Так, у вересні пляж у Таїланді заполонили вогненні медузи з червоними, жалячими щупальцями. А в квітні атаку на кубинську Затоку Свиней зробили мільйони маленьких сухопутних крабів.