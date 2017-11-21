Плутон охолоджується туманом

Як з’ясувалося, атмосфера далекого Плутона ще більш холодна, ніж могли припустити вчені. Зараз вчені схиляються до думки про те, що атмосфера карликової планети поступово охолоджується, а винуватцем того є смог.



«Саме туман відповідальний за атмосферне охолодження Плутона» — повідомив автор дослідження Сі Чжан, планетолог з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі. Він і його колеги описують результати нового дослідження у випуску журналу Nature від 16 листопада.

Коли космічний корабель Нові Горизонти (НАСА) пролетів поблизу Плутона в липні 2015 року, його наукові інструменти визначили, що атмосфера карликової планети становила приблизно -203 оC, а це всього на 70 градусів вище абсолютного нуля. І, до того ж, це десь на 30 градусів холодніше, ніж припускали дослідники.

З’ясування того, як функціонує атмосфера Плутона, надзвичайно важлива для розуміння атмосфер інших крижаних світів, при чому, як в нашій Сонячній Системі. Так і за її межами.

«Поки ми не знаємо причину низьких температур, ми не можемо міркувати про температури інших крижаних тіл» — говорить Леслі Янг з Південно-західного Науково-Дослідного Інституту в Булдере (Колорадо, США).

Атмосфера Плутона складається переважно з азоту з домішками метану і схожих газів. В атмосфері карликової планети на висоті від 500 до 1000 кілометрів над її поверхнею — сонячне світло викликає хімічні реакції, які перетворюють деякі з цих газів в тверді частинки вуглеводню. Потім вони опускаються на висоту 350 кілометрів над поверхнею Плутон для того, щоб пройти різні хімічні реакції. До того часу, коли вони досягають 200-кілометрової висоти, частинки перетворюються в товсті шари туману, густий серпанок якого і помітив космічний апарат «Нові Горизонти».