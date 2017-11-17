Подчеркни индивидуальность! Именной номерной знак расскажет о тебе

Стремление выделиться из толпы свойственно многим современным людям. Один из способов это сделать — установить на автомобиль именные номера, появившиеся около 10 лет назад.

Именные автономера изготовление киев

Едва появившись, такие изделия приобрели бешеную популярность, которая, тем не менее, быстро угасла. Автовладельцы стали заказывать вульгарные и фривольные названия, оригинальный знак был на каждом втором автомобиле, и это стало надоедать. Но сейчас автономера изготовление киев переоценил по-новому. Причем автовладельцы в основном перестали превращать это явление в фарс, каждое подобное решение становится осмысленным, люди включают максимум фантазии и творческого мышления.

Как заказать номер авто

Чтобы заказать номер авто с именными свойствами, нужно учитывать некоторые моменты. Знак выполняется по индивидуальному заказу и вместе с номером владельцу автомобиля выдается подтверждения из ГАИ. Получив изделие и установив его, нужно по месту регистрации машины в МРЕО сменить техпаспорт — в нем должна присутствовать отметка о выполненной смене номера.

Именные автономера украина

В отличие от обычного номера, именные автономера украина закрепляются за самим автовладельцем, а не за машиной. Это очень удобно, поскольку при покупке другой машины вы можете переоформить этот номер на нее. Этот автознак не во всех случаях самодостаточен, при отъезде в другую страну необходимо использовать госномера, которые выданы при регистрации авто.

Изготовление дубликатов номеров и именной номер

Помочь с воплощением в жизнь своей мечты об индивидуальном именном номере могут в фирмах, где выполняется изготовление дубликатов номеров на законных основаниях. Такие компании как http://autoz.com.ua/ имеют необходимые сертификаты и занимаются своей деятельностью с соответствии с законодательством. Но среди них есть и фирмы, предлагающие несертифицированный продукт, и, обратившись к ним и установив на машину изготовленное ими изделие, вы, не подозревая, нарушите закон.

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