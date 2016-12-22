Подорожі допомагають поліпшити діяльність головного мозку

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Група провідних фахівців провела кілька досліджень, завдяки яким науковцям вдалося зафіксувати цікаву закономірність.

Виявилося, що подорожі позитивно позначаються на діяльності мозку людей. Слід зауважити, що ініціаторами комплексних спостережень виявилися співробітники з клінічного центру, розташованого у Великобританії. За словами медиків, в процесі проведення дослідів експерти задіяли 250 респондентів. Перед початком своєї відпустки всі учасники спостережень відповіли на кілька запитань, що визначають рівень інтелекту і пам’ять добровольців.

Після двотижневого відпочинку респонденти повторно пройшли тестування. Виявилося, що подорожі позитивно відбиваються на роботі головного мозку. За словами вчених, поїздки допомагають людям розслабитися, відновити сили і поліпшити діяльність певних ділянок центрального відділу нервової системи.

Повідомляється, що під час реалізації спостережень всім обстежуваним проводили МРТ мозку.

Натхнення: healthvesti.com