Погода в Європі: від -33°С до +32°С

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Хвиля гарячого повітря з Марокко й Алжиру просочилася в Європу. Спеку відчули жителі Іспанії, Португалії, Канарських островів.



Через спекотну погоду відповідає системи високого атмосферного тиску над Північною Африкою. У середу було дуже тепло, зокрема, на півдні Іспанії. Стовпчики термометрів підстрибнули до +28 °С в Гранаді, +27 °С в Кордові, +26 °С в Севільї. На Тенеріфе, Канарські острови, повітря прогрілося до +32 °С, на острові Ла Гомера — до +30 °С.

У той час, коли Іспанія знемагала від спеки, північна частина континенту перебувала під впливом арктичного повітря. У вівторок вранці на півночі Швеції температура повітря знизилася до -33 °С. Різниця більш ніж в 60 градусів між найвищими і найнижчими температурами в Європі здивувала метеорологів на цьому тижні.