Пограбування магазину білками стало хітом інтернету (відео)

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Власники магазину в Торонто опублікували в інтернеті відео пограбування своєї торгової точки. Злочинцями виявилися білки. З’ясувалося це випадково. Керуючий магазином виявив недостачу шоколадок і вирішив переглянути камери відеоспостереження, щоб знайти злодія. Виявилося, що цукерки вирадали білки. На кадрах видно, як гризуни хапають по одному шоколадному батончик і вибігають з магазину.

Постраждалі вирішили відкрити канал на YouTube під назвою StopThatSquirrel DropThatBar («Зупиніть цю білку, кидай батончик»), а також акаунт у «Твітері», де запитують у передплатників поради, як боротися зі злочинцями.

Справа в тому, що закон в країні забороняє вбивати білок. При закритих дверях в магазині стає дуже душно, кондиціонування приміщення сім’я, яка тримає магазинчик, дозволити собі не може. Ну а гонитва за викрадачами успіхау ще жодного разу не мала — вони встигають втекти.