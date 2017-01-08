Поки Трамп сумнівається в російському втручанні у вибори, республіканці-«яструби» готують нові санкції

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Наступного тижня загостриться сутичка через Росію — поєдинок сенаторів Джона Маккейна і Ліндсі Грема з обраним президентом США Трампом, прогнозує Politico. «Очікується, що буде оприлюднено проект постанови про санкції, що ці два республіканця зараз пишуть спільно з союзниками-демократами», — пояснює журналіст Остін Райт.

Прагнення Маккейна і Грема «проштовхнути» нові санкції, щоб покарати Росію за передбачуване втручання в хід виборів у США, може розколоти фракцію республіканців у Сенаті. Республіканцям доведеться вибирати між традиційним жорстким ставленням їх партії до Росії і симпатією Трампа до Путіна.

Основний автор нової постанови про санкції — сенатор-демократ Бен Кардін — сподівається внести проект постанови на наступному тижні. Він має намір схилити двох інших демократів і як мінімум ще одного республіканця підтримати проект, щоб представити його як ініціативу обох партій, пише автор, посилаючись на неназваного співробітника апарату Сенату.

«Співробітник сказав, що у постанові Трампу буде запропоновано «меню варіантів» — кілька покарань для Росії. Незважаючи на те, що ця міра не повинна «зв’язати руки» майбутньої адміністрації Трампа, вона напевно загострить тертя обраного президента з Маккейном і Гремом», — пише Райт. Ці два сенатори найбільш різко критикують Трампа із зовнішньополітичних питань.

Маккейн висловив сподівання, що нова постанова про санкції буде широко підтримана республіканцями.

Грем заявив, що «був би радий поліпшення відносин з Росією, але Росія не зацікавлена в поліпшенні відносин. Вона зацікавлена в спробах ослаблення міжнародних організацій типу [ЄС] і НАТО і інспіруванні невдоволення у нас під боком».

Він додав, що нова постанова про санкції буде направлена проти енергетичного і фінансового секторів Росії, і зазначив, що енергетичний сектор — «джерело життєвої сили для російської економіки», — повідомляє автор статті.

Кардін стверджував, що в постанові зацікавлені дуже багато з обох партій. «Але він визнав: навіть якщо нові санкції будуть закріплені в постанові, Конгрес мало що може зробити, щоб примусити Трампа застосувати їх на практиці, якщо той не захоче», — йдеться в статті. Ймовірно, у постанові умова, що президент може тимчасово анулювати санкції, якщо це відповідає інтересам США.

Джерело: Politico

Натхнення: inopressa.ru