Полімерне покриття перетворить будь-який одяг в генератор електрики

У своїх дослідженнях вчені використовували так званий метод осадження з газової фази для покриття тканин електропровідним полімером PEDOT. Товщина нанесених ними полімерних шарів не перевищувала 500 нм, завдяки чому тактильне сприйняття тканини до і після покриття не змінювалося, а її загальна вага не збільшувався більш, ніж на 2%.

Розробники відзначають, що нанесення двох шарів PEDOT c різних сторін, перетворює тканину у трибоелектричний генератор, що перетворює енергію механічного руху в електрику.