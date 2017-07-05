Не пропусти
Головна / Технології / Полімерне покриття перетворить будь-який одяг в генератор електрики

Полімерне покриття перетворить будь-який одяг в генератор електрики

в Технології 05.07.2017 14 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Загрузка...
 
 

Вчені з Массачусетського університету в Амхерсті повідомили про створення провідної тканини.

Полимерное покрытие превратит любую одежду в генератор электричества

В результаті випробувань дослідники отримали тканина стійку до розтягування і зносу, а також вона зберігає свої властивості після прання і прасування і придатна для виготовлення складних схем натільної електроніки.

У своїх дослідженнях вчені використовували так званий метод осадження з газової фази для покриття тканин електропровідним полімером PEDOT. Товщина нанесених ними полімерних шарів не перевищувала 500 нм, завдяки чому тактильне сприйняття тканини до і після покриття не змінювалося, а її загальна вага не збільшувався більш, ніж на 2%.

Розробники відзначають, що нанесення двох шарів PEDOT c різних сторін, перетворює тканину у трибоелектричний генератор, що перетворює енергію механічного руху в електрику.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments