Поліція Дубая виведе на вулиці мініатюрні безпілотні електромобілі (відео)

До кінця року на вулицях Дубая з’являться електромобілі Otsaw O-R3, здатні розпізнавати обличчя і переслідувати злочинців.
Розроблені безпілотники сінгапурською компанією OTSAW.
Технічних подробиць про безпілотників поки мало. Відомо лише, що обладнаються машини набором камер і датчиків, які дозволяють їм самостійно пересуватися, транслювати 360-градусну картинку і розпізнавати обличчя. Вони в тому числі допоможуть ловити людей, які перебувають у розшуку.
На випадок, якщо потрібне переслідування будь-якої людини, машинка може автоматично запустити дрон, який передає відео в наглядовий центр поліції.