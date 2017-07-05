Поліція Дубая виведе на вулиці мініатюрні безпілотні електромобілі (відео)

Технічних подробиць про безпілотників поки мало. Відомо лише, що обладнаються машини набором камер і датчиків, які дозволяють їм самостійно пересуватися, транслювати 360-градусну картинку і розпізнавати обличчя. Вони в тому числі допоможуть ловити людей, які перебувають у розшуку.

На випадок, якщо потрібне переслідування будь-якої людини, машинка може автоматично запустити дрон, який передає відео в наглядовий центр поліції.