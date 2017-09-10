Положительные и отрицательные стороны авто из США

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Автомобили всегда были и остаются желанными «игрушками» как мужчин, так и женщин. Перед покупкой каждое авто проходит тщательный контроль, и лишь по общему заключению выбирается лучший из «кандидатов». В большинстве случаев отдаётся предпочтение покупке новых или подержанных автомобилей на отечественном рынке. Считается, что это более безопасно. Но многие люди не боятся приобретать и иностранные машины (например, авто из США). За относительно невысокую цену можно стать обладателем неплохой иномарки, которая в Украине стоила бы в разы дороже.

Реализуются иностранные автомобили разными способами. Наибольшей популярностью пользуется аукцион битых машин. Здесь можно купить элитные авто в довольно неплохом состоянии за небольшие деньги.

Покупка авто

Основной особенностью приобретения машин в Америке является тот факт, что купить б/у автотранспорт с рук владельца проблематично. Подобная техника покупается у дилеров через специальные аукционы, которые очень распространены.

Наиболее популярная схема выбора авто следующая:

При помощи интернета подбирается подходящая машина с необходимыми параметрами. После выбора номер лота отправляется дилеру в режиме онлайн. Следует перепроверить, чтобы информация была корректной. Советуем тщательно выбирать посредника, который будет осуществлять все процедуры. Для подтверждения лота вы делаете оплату аванса, который составляет около 10% от стоимости машины. Нужно понимать, что по имеющемуся лоту будут проходить торги. Поэтому окончательную сумму продажи сложно определить заранее. В случае если получится купить машину в рамках стоимости, указанной вами, вознаграждение дилеру отчисляется в размере сэкономленной суммы. После завершения торгов начинается процесс транспортировки лота в вашу страну.

Таким образом, вы можете стать обладателем современной иномарки, которая имеет хорошее состояние и стоит на порядок ниже цен в автосалонах и установленных хозяевами. Выгодно, не правда ли? Поэтому мы рекомендуем участвовать в торгах. Для многих это стало настоящим бизнесом, приносящим неплохой доход.

Процесс растаможки

Для процесса таможенного режима, применяемого к машинам из Америки, характерны определённые особенности. Депозит обычно вносится несколькими способами: непосредственно на внутреннем таможенном участке или по месту проживания.

К особенностям также относится возможность авансовой оплаты. От внесённой суммы списывается цена оформления документов и самой регистрации транспортного средства. Оставшиеся деньги возвращаются плательщику на счёт, принадлежавший таможенному органу.

Основные достоинства покупки

К главным преимуществам совершения заказа автотранспорта в Америке относятся:

выгодность покупки;

большой выбор элитных авто;

высокое качество;

богатейшая укомплектованность;

простой способ оформления сделки;

демократичная стоимость.

Фирм, занимающихся импортом транспортных средств из США, много. Выбирайте понравившееся авто на сайтах, и вас обязательно проконсультируют по всем важным вопросам.

Источник: atlantic-motors.com.ua