Положительные и отрицательные стороны авто из США

Автомобили всегда были и остаются желанными «игрушками» как мужчин, так и женщин. Перед покупкой каждое авто проходит тщательный контроль, и лишь по общему заключению выбирается лучший из «кандидатов». В большинстве случаев отдаётся предпочтение покупке новых или подержанных автомобилей на отечественном рынке. Считается, что это более безопасно. Но многие люди не боятся приобретать и иностранные машины (например, авто из США). За относительно невысокую цену можно стать обладателем неплохой иномарки, которая в Украине стоила бы в разы дороже.
Реализуются иностранные автомобили разными способами. Наибольшей популярностью пользуется аукцион битых машин. Здесь можно купить элитные авто в довольно неплохом состоянии за небольшие деньги.
Покупка авто
Основной особенностью приобретения машин в Америке является тот факт, что купить б/у автотранспорт с рук владельца проблематично. Подобная техника покупается у дилеров через специальные аукционы, которые очень распространены.
Наиболее популярная схема выбора авто следующая:
- При помощи интернета подбирается подходящая машина с необходимыми параметрами.
- После выбора номер лота отправляется дилеру в режиме онлайн. Следует перепроверить, чтобы информация была корректной. Советуем тщательно выбирать посредника, который будет осуществлять все процедуры.
- Для подтверждения лота вы делаете оплату аванса, который составляет около 10% от стоимости машины. Нужно понимать, что по имеющемуся лоту будут проходить торги. Поэтому окончательную сумму продажи сложно определить заранее.
- В случае если получится купить машину в рамках стоимости, указанной вами, вознаграждение дилеру отчисляется в размере сэкономленной суммы.
- После завершения торгов начинается процесс транспортировки лота в вашу страну.
Таким образом, вы можете стать обладателем современной иномарки, которая имеет хорошее состояние и стоит на порядок ниже цен в автосалонах и установленных хозяевами. Выгодно, не правда ли? Поэтому мы рекомендуем участвовать в торгах. Для многих это стало настоящим бизнесом, приносящим неплохой доход.
Процесс растаможки
Для процесса таможенного режима, применяемого к машинам из Америки, характерны определённые особенности. Депозит обычно вносится несколькими способами: непосредственно на внутреннем таможенном участке или по месту проживания.
К особенностям также относится возможность авансовой оплаты. От внесённой суммы списывается цена оформления документов и самой регистрации транспортного средства. Оставшиеся деньги возвращаются плательщику на счёт, принадлежавший таможенному органу.
Основные достоинства покупки
К главным преимуществам совершения заказа автотранспорта в Америке относятся:
- выгодность покупки;
- большой выбор элитных авто;
- высокое качество;
- богатейшая укомплектованность;
- простой способ оформления сделки;
- демократичная стоимость.
Фирм, занимающихся импортом транспортных средств из США, много. Выбирайте понравившееся авто на сайтах, и вас обязательно проконсультируют по всем важным вопросам.
Источник: atlantic-motors.com.ua