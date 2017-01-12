Польські міста оповив отруйний смог

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Особливий режим тривоги оголошено в Польщі через смог, який з неділі оповив найбільші міста країни. Мутна завіса опустилася на Варшаву, Краків, Кельці та інші населені пункти.

Рівень забруднення повітря перевищено в кілька разів і складає 262 мікрограма на кубічний сантиметр (при допустимій нормі — 50 мікрограмів), що змусило польську владу оголосити тривогу. У місті Рибнік був побитий рекорд — в годину пік рівень забруднення був перевищений на тисячу мікрограмів. Ситуацію ускладнюють сильний мороз і безвітряна погода: повітря буквально застигло.

Мешканці Варшави скаржаться на головний біль, утруднене дихання. Як прогнозують метеорологи, погодні умови не зміняться аж до другої половини тижня, тому просять поляків набратися терпіння, а також дотримуватися заходів безпеки.

Влада країни просить жителів, по можливості, не виходити з дому, не топити печі і пересісти з особистого авто на громадський транспорт. Для стимулу проїзд в міських автобусах і трамваях у ці дні для всіх пасажирів зробили безкоштовним. Також скасовані заняття в школах.

Натхнення: earth-chronicles.ru