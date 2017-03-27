Польза пчелиной пыльцы и правила приёма

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Пчелиная пыльца издревле считается чудодейственным средством, которое излечивает от множества болезней. Всё дело в том, что сами пчёлы едят её и кормят ею своих личинок. Неудивительно, что количество полезных веществ в ней огромно.

Цвет определяется местом, где пчёлы собирали нектар. Точнее, всё зависит от цветков. Происходит это следующим образом: насекомые вылетают опылять цветы, в процессе пыльца обрабатывается их слюной и скатывается в маленькие шарики, которые впоследствии переносятся в улей.

В среднем за одни сутки пчёлам удаётся собрать до 1 килограмма. За сезон порядка 50. Важным свойством является наличие аминокислот, которые замедляют старение и позволяют поддерживать молодость кожи и всего организма на протяжении многих лет. Но только этим полезные свойства пыльцы не ограничиваются. В ней огромное количество минералов, витаминов и белков.

Важным нюансом при сборе является знание нормы. Стоит собрать немного больше и пчёлы начнут голодать, а матка откладывать меньше яиц. Как результат это приведёт к уменьшению выработки мёда или даже гибели всего семейства. Именно поэтому сбор должен проводиться профессионалами своего дела, которые не навредят насекомым.

Интересно, что учёные не раз пытались придумать достойную замену данному веществу. Но каждый раз их субститут был слишком далёк от оригинала. Неудивительно, что пчелиная пыльца является уникальным продуктом, который невозможно заменить.

Когда стоит принимать

Обычно пыльцу рекомендуют при нарушении процессов обмена в организме. Плохой аппетит также может послужить весомой причиной для приёма. Также стоит отметить общеукрепляющее и успокаивающее действие.

Пчелиная пыльца нормализует микрофлору кишечника и регулирует содержание гемоглобина в крови. Рутин, содержащийся в большом количестве в зёрнышках, укрепляет стенки сосудов. Если чётко ограничить зону сбора пчёл, то можно добиться и вовсе удивительных результатов. К примеру, пыльца из вереска помогает при камнях в желчном пузыре. Вещество, добытое из боярышника, укрепляет сердечную мышцу.

Как принимать

Чтобы подействовала пыльца пчелиная полезные свойства как принимать , необходимо знать. В противном случае эффекта может не быть вовсе, или же он будет минимальным.

К примеру, можно смешивать мёд с пыльцой. Это усилит эффект. Таким образом удаётся добиться укрепления иммунитета. Для общего оздоровления лучше всего принимать по одной ложке вещества до еды (утром). При этом необходимо воздержаться от запивания водой.

Интересно, что усваивание происходит при смешивании со слюной. Поэтому лучше медленно рассасывать зёрнышки, наслаждаясь богатым вкусом. Исключение можно сделать разве что для маленьких детей.

Существует оптимальный алгоритм приёма для каждого заболевания:

Анемия. Необходимо принимать по одной столовой ложке за полчаса до еды не менее 2-3 раз. Результат должен наступить уже на второй или третий день.

Неврозы. За полчаса до еды 3 раза.

Холецистит. Здесь нужно принимать данный продукт пчеловодства в комплексе со сбором трав, в который входят тмин, одуванчик, ромашка, вахта трёхлистная, зонтичный золототысячник.

Туберкулёз. Курс составляет не менее 45 дней. Нужно принимать по одной чайной ложке три раза в день.

При болезнях ЖКТ курс составляет не менее трёх недель по три раза в день одну чайную ложку перед едой.

Пыльца эффективна при многих заболеваниях. Главное, подобрать правильный курс и придерживаться его. К счастью, это совсем не сложно, так как продукт крайне приятен на вкус. Напоминает мёд, но имеет уникальное послевкусие.