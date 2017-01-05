Померла найстаріша косатка у світі

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Найстаріша косатка в світі, відома під ім’ям Бабуся, пропала і оголошена загиблою. Косатці довгожительці, занесеної до реєстрів як J2, було понад 100 років.

Бабуля була основним героєм документального фільму «Бі-бі-сі», який був знятий під час дослідження біологами її клану косаток в спробі відкрити еволюційну таємницю.

Вивчення самок косаток, які живуть набагато довше репродуктивного віку, допомагає зрозуміти причини і еволюцію менопаузи.

Менопауза настає тільки у трьох ссавців — косаток, короткоплавникових гринд і людей. Навіть наші найближчі родичі, шимпанзе, не переживають цей період. Їх плодючість сходить нанівець з віком, і в природі шимпанзе рідко доживають до тих років, коли не можуть більше мати дітей.

Стеження за Бабусею і іншими косатками-матріархами показало їх важливу роль у сімейній групі. Вони ведуть зграю, коли добувають їжу, піклуються про дитинчат інших самок і навіть годують самців.

Самки-лідери, які більше не можуть давати потомство, допомагають своїм родинам вижити. Користь, яку вони приносять, ймовірно, була причиною, чому у самок виду еволюціонувала здатність переставати розмножуватися.

Дослідження продовжується, але легенда добре вивченої популяції косаток на планеті більше не буде його частиною.

В останній раз бачили Бабусю 12 жовтня 2016 року, коли вона відпливла на північ, набагато попереду інших.

«Хоча J2 покинула нас, ми продовжимо користуватися інформацією про її життя, яку збирали останні 40 років Центр дослідження китів», — написав на сайті центру доктор Кен Балкомб.