Не пропусти
Головна / Земля / Померла найстаріша косатка у світі

Померла найстаріша косатка у світі

в Земля 05.01.2017 41 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Loading...
 
 

Найстаріша косатка в світі, відома під ім’ям Бабуся, пропала і оголошена загиблою. Косатці довгожительці, занесеної до реєстрів як J2, було понад 100 років.

741258f114d0e677ca3a7baa016fe7c9

Бабуля була основним героєм документального фільму «Бі-бі-сі», який був знятий під час дослідження біологами її клану косаток в спробі відкрити еволюційну таємницю.

Вивчення самок косаток, які живуть набагато довше репродуктивного віку, допомагає зрозуміти причини і еволюцію менопаузи.

Менопауза настає тільки у трьох ссавців — косаток, короткоплавникових гринд і людей. Навіть наші найближчі родичі, шимпанзе, не переживають цей період. Їх плодючість сходить нанівець з віком, і в природі шимпанзе рідко доживають до тих років, коли не можуть більше мати дітей.

Стеження за Бабусею і іншими косатками-матріархами показало їх важливу роль у сімейній групі. Вони ведуть зграю, коли добувають їжу, піклуються про дитинчат інших самок і навіть годують самців.

Самки-лідери, які більше не можуть давати потомство, допомагають своїм родинам вижити. Користь, яку вони приносять, ймовірно, була причиною, чому у самок виду еволюціонувала здатність переставати розмножуватися.

Дослідження продовжується, але легенда добре вивченої популяції косаток на планеті більше не буде його частиною.

В останній раз бачили Бабусю 12 жовтня 2016 року, коли вона відпливла на північ, набагато попереду інших.

«Хоча J2 покинула нас, ми продовжимо користуватися інформацією про її життя, яку збирали останні 40 років Центр дослідження китів», — написав на сайті центру доктор Кен Балкомб.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments