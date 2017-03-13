Поради щодо вибору металочерепиці

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Вагаєтися перед вибором покрівельного матеріалу, думаєте, як купить металлочерепицу для даху краще, хочете знати, хто кращий виробник металочерепиці, яка металочерепиця найкраща (монтеррей, декоррей, каскад, матовий або глянцевий), вивчаєте думки і відгуки на форумах?

Відповіді на питання про правильний вибір металочерепиці Ви знайдете в нашій статті, не витрачаючи час на чужі емоції, смаки або приховану рекламу.

Отже, покроково розбираємося, якою повинна бути металочерепиця:

Вибір кращого матеріалу основи металочерепиці

Вибирайте сталеву металочерепицю

Матеріал основи покрівельного листа металочерепиці – рулонна сталь, алюміній (Al) або мідь (Cu). Алюміній – легкий, пластичний метал, мідь – привабливий, але дорогий. Al, Cu поступаються по міцності сталі. Алюміній, мідь не кородують, тому служать до 100 років. Сталь же при порушенні захисного шару іржавіє, руйнується. Але пам’ятайте, що гідроізоляційні плівки, утеплювач, кроквяна система не прослужать до 100 років. Значить, ремонту покрівлі не уникнути. Тому радимо віддати перевагу звичній сталевій металочерепиці, яка без проблем витримує снігові, вітрові навантаження у разі дотримання правил монтажу. При правильному антикорозійному захисту листи металочерепиці зі сталі прослужать Вам до 50 років.

Вибираємо товщину листа металочерепиці

Купуйте листи товщиною сталі 0,5 мм

При купівлі покрівельних листів виникає питання: «Якої товщини металочерепицю краще вибрати?». Для виробництва листів металочерепиці використовують рулонну сталь товщиною 0,4-0,6 мм Товщина покрівельного листа впливає на жорсткість (відсутність прогинів). Погнуті тонкі листи стануть причиною зазорів (і, як наслідок, протікання), «гучної покрівлі», на даху будуть виглядати неестетично. Рекомендуємо використовувати листи з товщиною стали (а не готового виробу) 0,5 мм (при купівлі листів завдовжки 4-8 м краще купити металочерепицю зі сталі 0,6 мм для запобігання деформації під час транспортування, монтажу). Товщина 0,4-0,45 мм прийнятна для малогабаритних листів високих профілів (тобто для елементів, жорсткість яких забезпечена формою, розмірами) або для покрівель з кутом нахилу ската ? 60° (коли сніг не затримується на даху).

Вибір довжини листа металочерепиці

Використовуйте листи металочерепиці довжиною до 4 м

Металочерепицю випускають довжиною до 8 м. Однак довгомірні листи важче транспортувати (потрібен автотранспорт з довжиною кузова 9 м, т. к. допустити звис аркушів не можна). Металочерепицю такого розміру важко піднімати на дах монтувати. В процесі переміщення листи за рахунок довжини погнуться. Тому будуть нерівномірно прилягати до решетування, шуміти під час дощу. Крім цього, Ви витратите більше часу і сил на монтаж листів завдовжки 4-8 м (для довідки: лист металочерепиці розміром 1,2 ? 8 м важить 40-45 кг).

Вибір виду профілю металочерепиці

Для навантажених покрівель вибирайте високі профілі

Порада не відноситься до вибору зовнішнього вигляду профілю. Це справа смаку. Зазначимо про необхідність вивчення технічних характеристик профілів (висоти хвилі, ступені). Підйом хвилі і ступені визначає жорсткість покрівельного листа (про неї ми вже говорили вище). При сильних снігових навантажень в районі будівництва віддавайте перевагу високим профілям (Супермонтеррей, Максі, Етерна, Верона та ін). Профіль Decorrey (Декоррей) підійде для ненавантажених покрівель (з кутом нахилу ската ? 60°, коли сніг не затримується на даху).

Антикорозійний захист аркуша

Віддавайте перевагу металочерепиці з захисним покриттям з алюмінієм у складі, Magnelis (магнеліс) або цинковому з витратою 275 г/м2

Безпосередньо на сталеве рулонне полотно наносять шар цинку (з вмістом міді або титану 0,1-0,2% для пластичності складу), алюмоцинка, цинкалюминієвого складу, покриття Magnelis (магнеліс). Захисний шар з вмістом алюмінію в 2,5-3 рази довше захищає від появи вогнищ іржавіння, ніж цинковий, а склад Magnelis (магнелис) – ефективніше в 8-10 разів.

Важливим показником є витрата суміші на 1 м2. Щільність найбільш поширеного цинкового покриття 140 г/м2 — 275 г/м2. Металочерепиця з витратою цинкового складу не нижче 140 г/м2 – це викинуті на вітер гроші.

Вибір кращого фінішного покриття

Вибирайте металочерепицю з фінішним декоративним покриттям на основі пластизолю

У цьому пункті ми відповімо на питання: «Яка металочерепиця краще – матова або глянсова?».

Сам по собі зовнішній вигляд не грає ролі в довговічності покрівлі. Відмінності в характеристиках міцності матового, глянцевого покриттів обумовлені типом полімеру, що застосовується для їх створення. Глянсове покриття металочерепиці частіше отримують з поліефіру (поліестер), найменш міцного, але найдешевшого з використовуваних полімерів. Найбільш довговічним вважається фактурне, рифлене покриття на основі пластизолю, товщина якого 200 мкм.

Вибираючи вид декоративного покриття, звертайте увагу на термін гарантії

На основі базових видів фінішного декоративного покриття металочерепиці виробники розробили безліч складів для створення структурних, рельєфних, гладких поверхонь. На кожен вид покриття виробники дають певний термін гарантії і цим характеризують виріб. Найменше прослужать покриття з поліестеру, поліефіру, сполуки на їх основі.

Вибір кольору металочерепиці

Перевіряйте і записуйте номер, назва кольору

При замовленні виробів (металочерепиці, добірних елементів) співвідносьте назву і номер кольора у відповідності з правилами позначення кольорів по каталогу Ral (рал). Номер, назва кольора, в якому замовили покрівлю, записуйте. У разі невірного розрахунку (брак матеріалів) або ремонту докупите елементи в тон основним.

Ще одна порада по вибору кольору

Купуйте весь комплект покрівельних елементів (листів, доборів, саморізів) у одного виробника

Фінський виробник металочерепиці та покрівельних добірних елементів Ruukki (рууккі) користується спеціальною індивідуальною системою позначення кольору ? каталогом RR (RaColor) (на відміну від інших виробників, які користуються каталогом Ral (рал)). Точної таблиці відповідності кольорів для однієї системи кольорам іншої немає. Ви не зможете підібрати однаковий тон, відтінок виробів з різних шкал. Тому вироби, куплені у виробників, які користуються різними палітрами кольорів, будуть ззовні відрізнятися.

Металочерепиця – це покрівельний матеріал зі своїми плюсами і мінусами. Але ж не дарма кажуть, що все пізнається в порівнянні.