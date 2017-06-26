Порівняння однокімнатних квартир в Москві і області (Щолково)

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Москва — це багатомільярдний мегаполіс, у якому ціна одного квадратного метра захмарна. Як результат вартість однокімнатної квартири легко може дійти до позначки у 10 мільйонів рублів, якщо купувати житло у центрі. Звісно ж метраж також має значення, як і внутрішнє оформлення. Наявність кондиціонеру, телевізору, інтернету та інших зручностей буде додатковим плюсом.

Якщо добре пошукати, то можна знайти квартиру й за 5 мільйонів, проте вона буде точно не у найпрестижнішому районі. Для порівняння у тому ж Щолково вартість однокімнатної квартири становить приблизно 2,5—3 мільйони. З нього до центру Москви одна години їзди. Що не так вже й багато, особливо якщо у самій столиці, щоб доїхати з однієї чистини міста в іншу потрібно не менше півтори години.

Отже, порівняймо ту квартиру, яку нам може запропонувати «Білокам’яна», та аналоги у Щолково. У якості еталону візьмемо однокімнатну квартиру на Сонцевському проспекті 19.

Приміщення знаходиться на другому поверсі, що багатьом людям може бути недовподоби. Загальна площа 38, 5 метра. Сама кімната 20,8 м, кухня 8,5. Не так багато, якщо чесно. Квартира після капітального ремонту, що був зроблений у 2015 році. Єдине виключення туалет. Там усе виглядає досить сумно. Інформація була взята звідси http://everest-an.ru/notice/folder2/8016, на сайті великий вибір житла, фотографії, детальний опис.

Обстановка в кімнаті скромна. У очі зразу кидається наявність кондиціонеру. Серед інших зручностей можна відмітити наявність плити та інтернету. Чудово виглядає ванна кімната.

Не дивлячись на певний аскетизм, у середині затишно. Обстановка викликає бажання залишитися. Двері залізні, вікна дерев’яні з утеплювачем. Проте ви розумієте, що вони не йдуть ні у яке порівняння з пластиковими аналогами.

З приводу обстановки. Неподалік є сквер й паркова зона. Якщо ви любите тримати себе у формі, можна записатися у фітнес-клуб. Є магазин та великий торговий центр. Ціна пропозиції 5 300 000 руб.

Тепер роздивімось найближчий аналог з Щолково — однокімнатна квартира на Богородській 2. Загальна площа 38 квадратних метрів, жила 18, кухня 9. Перший поверх. У квартирі недавно проводився капітальний ремонт, що видно по фотографіях. Важливим плюсом пропозиції є лоджія. Також хочеться зазначити наявність пластикових вікон у приміщенні. Їх теплоутримуючі властивості узимку точно не будуть зайвими. Туалет й ванна кімната сумісні.

Навколишня обстановка майже така ж, як і в першому випадку. Проте є аптека. Тип будинку монолітно-цегляний, що досить непогано. Ціна пропозиції 2 650 000 рублів. Це майже в два рази дешевше, ніж квартира у Москві. Правда, якщо ви працюєте у «Білокам’яній», то вам щодня прийдеться витрачати не менше години на машині, щоб добратися до місця роботи. Якщо ж ви фрілансер й заробляєте кошти за допомогою ноутбуку, то це рішення буде ідеальним.

Додатково розгляньмо ще одну пропозицію на тій же вулиці, але в п’ятому будинку. У квартирі був проведений косметичний ремонт й усе виглядає досить непогано. Важливим плюсом пропозиції є метраж кухні в 10 квадратних метрів. Поверх 12.

У будинку два ліфти. Площа кімнати 15 м. Балкон — лоджія. Вікна — склопакети, з них відкривається чудовий краєвид. Плита та інтернет йдуть у якості додаткового бонуса. Ціна пропозиції три мільйони рублів.

Дякуємо керівнику агентства нерухомості Еверест Олександру за надану інформацію по однокімнатним квартирам. На сайті компанії ви знайдете безліч цікавих пропозицій по житлу неподалік від Москви з фотографіями та описом від власників. Можна встановити геолокацію та вибирати квартири по мапі.