Porsche і Bentley будуть використовувати платформу для електрокарів

Генеральний директор Porsche Олівер Блюм раніше натякав на 14 груп, що об’єднують представників брендів для пошуку оптимальних рішень у виробничому процесі.

«Це широкомасштабний план, дуже детальний і продуманий,» — зазначив він.

Зокрема, три найбільших бренду, Porsche, Bentley і Volkswagen, об’єднають зусилля для розробки нових елементів. Очікується, що економія складе близько 100 млн євро. Робота над спільним проектом повинна початися в 2018 році.

Потенційні області роботи включають розвиток шасі та загальних компонентів, спільні структури з продажу і навіть забезпечення якості. Перший доказ спільної роботи з’явиться вже в 2018 році, коли планується представити новий Continental GT. Модель буде побудована на задньопривідній платформі MSB, яку вже використовує друге покоління Porsche Panamera.

Ще одна важлива спільна сфера діяльності — електрокари. Очікується, що Bentley і Porsche будуть розробляти свої моделі на загальній платформі. Її отримає серійна версія Porsche Mission E, а також майбутні спортивні автомобілі від Bentley, попередньо представлені концептами EXP 12 Speed 6 і 6e.