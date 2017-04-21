Porsche і Bentley будуть використовувати платформу для електрокарів

Volkswagen Group планує знизити витрати за рахунок використання більшої кількості однакових компонентів для своїх брендів.
Генеральний директор Porsche Олівер Блюм раніше натякав на 14 груп, що об’єднують представників брендів для пошуку оптимальних рішень у виробничому процесі.
«Це широкомасштабний план, дуже детальний і продуманий,» — зазначив він.
Зокрема, три найбільших бренду, Porsche, Bentley і Volkswagen, об’єднають зусилля для розробки нових елементів. Очікується, що економія складе близько 100 млн євро. Робота над спільним проектом повинна початися в 2018 році.
Потенційні області роботи включають розвиток шасі та загальних компонентів, спільні структури з продажу і навіть забезпечення якості. Перший доказ спільної роботи з’явиться вже в 2018 році, коли планується представити новий Continental GT. Модель буде побудована на задньопривідній платформі MSB, яку вже використовує друге покоління Porsche Panamera.
Ще одна важлива спільна сфера діяльності — електрокари. Очікується, що Bentley і Porsche будуть розробляти свої моделі на загальній платформі. Її отримає серійна версія Porsche Mission E, а також майбутні спортивні автомобілі від Bentley, попередньо представлені концептами EXP 12 Speed 6 і 6e.