После курсовая терапия или как восстановить организм после ААС?

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Данная статья, создана для тех, кому будет полезно, обучение грамотному курсу по применению анаболических стероидов. ПКТ (послекурсовая терапия) – это специализированные препараты для восстановления функций всего организма после курса андрогенно-анаболических стероидов (ААС). Для начала, поговорим о восстановлении эндокринной системы. Ведь при приеме стероидов нарушается набор мышечной массы, возможны проблемы с яичками или возникновение гинекомастии. Так же, необходимо восстановить нормальный уровень гормонов.

Что важно знать, если вы начали курс? У вас есть всегда возможность контроля прогестагенной активности, то есть, вы сможете поддерживать функцию секрета тестостерона. Для этого, необходимо параллельно проходить курс спец.препаратов.

При нарушениях выработка гормонов, многие уважаемые спортсмены, приходят к использованию знаменитого препарата – достинекс. Конечно же, есть и другие препараты для подавления прогестагенной активности, но Каберголин превосходит их по всем параметрам. Интересный факт, что достинекс лучше всех подавляет секрецию пролактина и способствует превращению ААС и гормон прогестерон. Вследствие этого, уровень пролактина в крови повышается.

Многие, сталкивались на курсе ААС, с проблемой пропажи или отсутствия либидо, возникновением низкого артериального давления и, конечно же, низким уровнем выработки тестостерона. Каберголин поможет Вам вернуть былое сексуальное желание, улучшит эрекцию, поможет справиться с головными болями и устранит гормональный дисбаланс. «Как применять достинекс?» — данный вопрос, лучше всего задавать своему тренеру или лечащему врачу. Так как, для каждого человека дозировка индивидуальна. Но при стандартном курсе анаболических стероидов, доза препарата составит 0,25 мг через каждые 4 дня. Низкое количество дозировки, ещё раз доказывает силу и эффективность препарата.

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