Потенціал «сонячної» стіни від Трампа становить 5 ГВт

Вчений Айке Вебер, який протягом багатьох років був директором Інституту Фраунгофера з сонячних енергетичних систем ISE у Фрайбурзі, підкреслив, що якщо Трамп все-таки зважиться здійснити свої плани, то краще хай вона буде з сонячними батареями. У результаті виникне найбільша у світі сонячна електростанція. Довжина стіни може становити більше 3000 кілометрів і п’ять метрів у висоту. Таким чином, площа, на якій можна встановити сонячні батареї, відповідає площі в 15 мільйонів квадратних метрів. При потужності сонячних батарей від 300 до 400 Вт загальна потужність сонячної електростанції на стіні може скласти близько п’яти гігават.

Також Айке Вебер зазначив, що така сонячна електростанція окупиться за п’ять-шість років, а потім протягом багатьох років буде приносити прибуток для інвесторів.