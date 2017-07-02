Потіють пластикові вікна. Чому і що робити?

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Котрий рік пластикові вікна від http://www.aluplast.ua/ua/map/kiev.php не поступаються лідируючих позицій у споживачів. Їх переваги, щодо дерев’яних вікон, доведені численними позитивними відгуками покупців і активною рекламною кампанією виробників. Але, не дивлячись на всі переваги вікон ПВХ — існує ідентична проблема, що і у дерев’яних, а саме — запотівання. Так, пластикові вікна потіють. Що робити? Чому це відбувається?

Адже цей мінус позначається не тільки на зовнішньому вигляді вікна, але також впливає на збільшення вогкості в приміщенні, внаслідок якої можуть з’явитися цвіль на підвіконнях і розмноження грибка.

Чому пластикові вікна потіють зсередини?

Пластикова гладка поверхня віконних рам з ПВХ служить певним бар’єром між холодним повітрям з вулиці і теплим повітрям всередині приміщення. Але навіть при цьому обставині виникає таке явище, як «точка роси». Може здатися, що пластикові вікна потіють зсередини квартири, але як раз в цій зоні існують відповідні умови для утворення підвищеної вологості у вигляді крапель води.

Відбувається це таким чином — тепле повітря в приміщенні створює конденсат, тобто мікроскопічні молекули води об’єднуються, утворюючи тим самим краплі. Підсумком цього з’єднання — запітнілі віконні рами.

Виникнення такої роси можливо при деяких умовах:

Перепади атмосферного тиску (на це явище людина не може вплинути);

Підвищення температури всередині приміщення (велика різниця температур між вуличного і кімнатного);

Підвищена вологість в приміщенні (наприклад, на кухні, в процесі приготування їжі пар прискорено конденсує);

Сирість, яка присутня в більшій мірі на перших поверхах житлового будинку;

Існує оптимальне рішення, яке може вплинути на запотівання пластикових вікон в квартирі — це збільшення показників температури в приміщенні.

У порадах по експлуатації пластикових вікон, є рекомендації по температурний режим — температура в приміщенні не повинна бути нижче +18 градусів. Таким чином, зменшуються шанси появи вогкості. Домогтися такого результату можна шляхом регулювання опалення в квартирі — наприклад, замінити старі батареї новими радіаторами з температурним регулятором.

Що стосується підвищення рівня вологості і як наслідок порушення повітрообміну, можливо при деяких ситуаціях:

Віконні рами ПВХ мають високу щільність;

У житловому будинку проводяться ремонтні роботи;

Порушення роботи витяжки та природної вентиляції в приміщенні;

Сушка мокрої білизни на батареях в кімнаті, а не на сушарці у ванній;

Сирість стін в новобудовах, виникає в перші роки експлуатації будівлі;

Далі перелік деяких причин, що залежать від людського фактора, які впливають на запотівання пластикових вікон:

Допущена помилка при установці склопакетів. Можливо, допущена недбалість з боку монтажників під час роботи;

Неякісна обробка монтажною піною віконного отвору. Це теж мінус в роботі майстрів по установці вікна;

На склопакет «йде» холодне повітря від укосів;

Активна повітряна циркуляція в цегляній стіні квартири;

Неправильно виготовлені водовідвідні отвори;

Так само є, як мінімум, три причини, які криються в неякісному виробництві пластикового вікна:

Виріб вироблено не по стандарту, порушена виробнича технологія. У зв’язку з чим, віконна конструкція в меншій мірі протистоїть впливу навколишнього середовища. Таке трапляється у недобросовісних виробників, які залучають клієнтів дешевими вікнами і великими знижками. Використовувалися неякісні додаткові матеріали по обробці укосів і віконного простору — гумки ущільнювачів, силікон або герметики. Неправильно встановлені конвекційні решітки в великому підвіконні. При широких підвіконнях такі грати потрібно встановлювати безпосередньо над опалювальним приладом, при їх правильному робочому процесі тепле повітря від батареї піднімається через підвіконня до віконної рами, тим самим створює конвекцию-вентиляцію приміщення.

Що робити при запотіванні: рекомендації