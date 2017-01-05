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Потужний шторм в уругвайському місті Монтевідео (відео)

в Відео 05.01.2017 30 пер.

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Потужний шторм, що супроводжується зливами і сильним вітром, у вівторок, 3 січня, викликав хаос в уругвайському місті Монтевідео.

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В результаті буйства стихії були повалені численні дерева, лінії електропередачі, пошкоджено автомобілі і вибиті вікна будинків. Травми отримали більше десяти осіб.

Як повідомляє TN, всього на сході Уругваю в результаті шторму без електроенергії залишилися близько 35 тис. чоловік. На більшій частині території країни оголошено «помаранчеве» попередження про негоду.

За даними місцевих метеорологів, сильні дощі, град і сильний вітер, швидкість якого може досягати 120 км/год, будуть зберігатися до четверга. Місцями може випасти до 80 мм опадів.

 
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