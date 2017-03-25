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Повені та зсуви в штаті Айдахо (фото)

в Фото 25.03.2017 10 пер.

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Сильні дощі і сніготанення призвели до повеней і зсувів в американському штаті Айдахо. Щонайменше два будинки були зруйновані і близько 100 пошкоджені.


Багато річок вийшли з берегів, внаслідок чого були пошкоджені дамби, під водою опинилися дороги і будинки. Всього від повеней постраждали 25 округів штату. За прогнозами метеорологів, в найближчі вихідні в Айдахо знову очікується дощова погода.

Як повідомлялося раніше, у вівторок від штормової погоди постраждали американські штати Джорджія, Теннессі, Північна і Південна Кароліна. У Джорджії було знеструмлено близько 170 тис. будинків. В окрузі Джексон в результаті падіння дерева на житловий будинок загинув чоловік.

Наводнения и оползни в штате Айдахо

 
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